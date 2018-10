La directora Ejecutiva del organismo, Claudia Gieco, subrayó que "empezaremos a transitar una etapa que consideramos fundamental, tanto para el Instituto como para el alumno. Para competir por la beca, primero hay que hacerse del formulario, completarlo correctamente en los plazos asignados y reuniendo la documentación obligatoria. Muchas familias se acercan cuando inician las clases, y allí ya no se puede iniciar el trámite", ejemplificó.



"El equipo dispuso comenzar con las solicitudes secundarias, que a principios de diciembre ya cierran el presente calendario educativo y pueden completar y realizar la presentación sin inconvenientes". Por ello, "el organismo abre estos canales de comunicación e interacción con las familias con un plazo correcto", expresó.



La titular del Instituto Becario adelantó que "se trabajó en una propuesta más clara para que se complete la solicitud. Se unificaron formularios, se corrigieron campos de información, y se solicitará menos documentación gracias a diferentes convenios que permiten cruzamientos de datos efectivos para comprobar y confirmar lo declarado", dijo. Un ejemplo de ello es el convenio con el Registro Civil, por lo que ya no se requiere presentar partidas de nacimiento porque el propio Instituto podrá corroborar la residencia, si resultase necesario.



"Será muy sencillo de entender, completar, y tendrá la fecha de presentación para que todos planifiquen cuándo y cómo realizarlo", sostuvo. Cabe señalar que la presentación del formulario no significa la adjudicación automática de la beca, ya que ésta dependerá del puntaje obtenido en la evaluación.



Finalmente, Gieco mencionó que "tanto la escuela, la familia como el estudiante tendrá la casa central como las 34 delegaciones para iniciar el trámite, siempre con el DNI del alumno para acreditar la entrega".





Recorrida provincial



Por otra parte, el equipo visitará más de 50 localidades, de los 17 departamentos, en los próximos dos meses. La recorrida del Becariomóvil dirá presente, como es habitual, en distintos espacios públicos con fuerte arraigo en los barrios, como plazas, comisiones vecinales, CIC, clubes, para brindar el mismo servicio de asesoramiento y entrega de solicitudes de la delegación departamental.



La particularidad para esta presente gira provincial es que el organismo dispondrá de dos móviles, para acelerar la etapa, llegar a más localidades y juntas de gobierno y expandir el alcance de las políticas educativas del gobierno provincial.



Se prevé estar en dos departamentos por semana, con visitas de una hora promedio, por punto de encuentro, con un calendario programado con anterioridad, difundido por la pagina y redes sociales del Instituto Becario, y a través de los distintos medios de comunicación locales y provinciales. Además, todas las escuelas contarán con afiches explicativos para que los alumnos se informen y acerquen a la delegación más cercana a retirar su formulario.