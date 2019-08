Estaciones de servicio trabajan normalmente y sin aumentos de precios, por el momento

Transportistas denunciaron que algunas estaciones de servicios no estaban vendiendo gasoil debido a la incertidumbre por los precios atados a la suba del dólar. En tanto, desde algunas estaciones “blancas” que venden combustible de varios proveedores, indicaron que los distribuidores no estaban entregando o bien ofrecían el combustible con un aumento del 10 al 15% y, en algunos casos, hasta el 20%.

Consultado al respecto Mario Amado, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, señaló que, por el momento, en las estaciones locales no se han recibido informes sobre cambios de precios en ninguna marca, aunque reconoció que hay mucha incertidumbre en el rubro.

“Las estaciones blancas fueron las primeras en poner el grito en el cielo porque las entregas se hicieron con 10 o 15% de aumento y, con esos precios, no pueden competir con las estaciones de bandera”.

En tanto indicó que “los mayoristas están reteniendo o cobrando algún peso más pero es muy variable y no hay datos concretos”.

Amado aclaró que las estaciones blancas no son como las de bandera que tienen información institucionalizada. En ese sector se busca precio, y no tienen un solo proveedor, se hace difícil medir. De allí la incertidumbre. Además, si las naftas le llegan con un 20% de aumentos no venden nada.

Sobre el futuro inmediato Amado indicó que el dólar es una variable de ajuste importante en la formación del precio y la lógica sería que las naftas tengan un ajuste.

“Esto ya dejó de ser un problema económico y ahora es un problema político: En algún lado debe pararse la pelota, porque vamos a quedar mirando al norte y con el taparrabo corrido”, se sinceró en la consulta del programa Ahí Vamos, de radio 97.1 La Red Paraná.

“Por el momento, las estaciones de servicio están abiertas y trabajando a los mismos valores, a pesar de esta incertidumbre”.