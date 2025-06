Estacionamiento medido: "No pueden desplazar a los tarjeteros"

“Es un tema que se viene hace como 20 años, gestión tras gestión se menciona lo del estacionamiento medido, la implementación o no de tecnología y qué va a ocurrir con los trabajadores. Actualmente 200 personas están registradas por el municipio para trabajar en el ejido urbano, en 154 cuadras que tienen estacionamiento tarifado”, dijo a UNO la dirigente social Tamara Berales, de UTEP y describió el sistema tarifado actual como "anacrónico, es vetusto, es viejo". Lo que criticó es que no resuelve el problema del estacionamiento y que el tarjetero, al comprar la tarjeta y luego venderla, puede incurrir en pérdidas si no logra colocarla, mientras el municipio no pierde.

Frente a esto, la alternativa propuesta funcionaría en "un margen de calles habilitadas por el municipio", implementando un sistema medido con tecnología. La clave es que el trabajador tendría el rol de "fiscalizador del sistema". Su función sería asegurar que los vehículos estén bien estacionados y no en infracción, además de contribuir al ordenamiento del tránsito.

Según Berales, esta política propone una cogestión entre las cooperativas de trabajadores y el municipio. Explican que la cogestión asegura "el margen de continuidad de la política" y permite trabajar "de manera conjunta las condiciones de trabajo", tanto para los empleados como para ofrecer un "estacionamiento de calidad para la ciudad".

Los beneficios de esta política integral, según las organizaciones, son múltiples: para el trabajador porque garantiza su fuente de ingreso y mejora sus condiciones laborales; para el municipio porque generaría "ingresos genuinos"; para el ciudadano porque se brindaría un servicio de calidad.

Además, se generaría transparencia económica; con el trabajador como fiscalizador, además "no manejaría más dinero, iría toda a una cuenta y ahí se le retribuye en concepto de salario".

Otro de los beneficios es el ordenamiento del tránsito y seguridad comunitaria: La presencia física del trabajador ordena la cuadra y, según han corroborado, donde hay un compañero trabajando, "se redujeron los hechos delictivos".

También plantean una oportunidad para los comercios adheridos porque se propone que la venta de horas de estacionamiento pueda realizarse en comercios, como ocurre con la SUBE, y genere un ingreso adicional para ellos.

La dirigente explicó que el modelo que proponen los tarjeteros se basa en experiencias exitosas como la de Luján y Bariloche. “Allí, el sistema funciona muy bien desde hace diez años, con trabajadores que cumplen roles de fiscalización. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de implementar un sistema de estacionamiento medido en Paraná que contemple la tecnología y al trabajador. Es algo que venimos trabajando. Hay que tener voluntad política de no hacer un corrimiento de ese trabajador”, dijo y agregó: “Por más que haya QR, nada impide que los trabajadores vuelvan a su cuadra en busca de su ingreso”.

Berales aseguró que han buscando instancias de diálogo con el municipio y concejales para impulsar su proyecto. “La intendenta Rosario Romero se comprometió públicamente a que el estacionamiento sea con los trabajadores. Es una locura dejar a la gente sin su sustento diario".

400 pesos la hora

Actualmente el valor del estacionamiento tarifado por hora es de 400 pesos. Este pago se realiza por medio de una tarjeta que el tarjetero compra y luego vende al usuario. En cuanto a las cuadras o áreas que abarca, el radio del tarifado es "la zona céntrica y alrededores". Los horarios habilitados son de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21. Los sábados de 9 a 13 horas.

"Trapitos", una problemática muy difícil

Berales también hizo referencia a la situación de los "trapitos" o trabajadores informales de estacionamiento y calificó la problemática como "muy difícil y delicada para la Municipalidad de Paraná, quienes buscan sin éxito una respuesta cierta sobre cómo ordenarlos. La propia dificultad para regularizar a estas personas termina desordenando el trabajo que ya se uno viene constituyendo por vías formales”, sostuvo.

Un factor que complica la regulación es que muchos de ellos no residen en la capital entrerriana, como los que llegan desde Santa Fe los fines de semana. “Además la situación está atravesada por problemáticas de consumo y se identificaron hechos violentos".

Es difícil distinguirlos de los trabajadores autorizados, lo que puede "generar una imagen negativa" y "mala fama" hacia quienes trabajan en la calle en general. A pesar de que el municipio es el "ente regulador" que debe "ordenar esto", la búsqueda de una estrategia real para "resolver o avanzar" en esta complejidad aún no tiene una "respuesta cierta".

Proyecto sin la figura del “cuidacoche”

“El sistema de estacionamiento medido debe estar definido, aprobado y puesto en marcha para el tiempo en que comience a regir la nueva licitación del transporte público de pasajeros”, remarcaron los ediles de Juntos por Entre Ríos en Paraná que el 27 de mayo presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante.

“La propuesta que presentamos para discutir sobre el estacionamiento medido constituye la vía más equitativa, directa y eficiente para obtener los recursos necesarios para subsidiar el transporte público sin tener la necesidad de aumentar tasas ni quitar fondos que deben destinarse a sostener los servicios públicos que el Municipio brinda y que los vecinos y comerciantes pagan mes a mes a través de tributos”, subrayó el concejal de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Rodríguez Paulin, ante los cuestionamientos del PJ.

En respuesta al concejal peronista Emiliano Gómez Tutau, quien desestimó la urgencia de debatir un nuevo esquema de estacionamiento medido antes de la adjudicación del sistema de transporte público-que se concretaría en breve-, los ediles de Juntos por Entre Ríos, Silvia Campos, Pablo Donadío, Rosana Toso, Fabián Carbajal y Maximiliano Rodríguez Paulín, ratificaron la necesidad ineludible de “abordar esta cuestión ahora”, señalaron en un comunicado.

Días atrás, el bloque de concejales de JxER presentó un proyecto para implementar en la capital provincial un nuevo sistema de estacionamiento medido: el propósito es reemplazar el actual sistema de tarjetas físicas y pagos en efectivo por una plataforma digital integral que permitirá abonar el estacionamiento mediante una app móvil, códigos QR y puntos de recarga en comercios adheridos.