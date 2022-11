Establecimiento Natalia Marina, altar de recuerdos y rincón de amigos

Natalia Marina está anclado en un lugar privilegiado de Villa Urquiza, rodeado de mucho verde, con aromas de árboles frutales, a césped y el constante sonido de los pájaros. Al fondo existe una laguna en donde habitan yacarés y prontamente habrá pasarelas de madera para quienes quieran conocer ese sector.

El salón no tendría sentido sin su modalidad de puertas abiertas. En Natalia Marina no sólo hay recuerdos de familia. Allí no existe ningún elemento que aya sido adquirido con dinero. Cada tanto un vecino, un amigo, un primo se acerca hasta el lugar y entrega en custodia un objeto preciado. Sabe que en su próxima visita, sólo tendrá que alzar la vista y descubrirlo en algún rincón del techo.

“Acá está mi altar. Tuve la desgracia de perder una hija cuando era muy chiquita y acá la revivo todos los días. De lo triste intentamos generar un lugar en donde haya sonrisas. Uno no puede olvidarse de un golpe tan tremendo, pero tiene que seguir por sus otros hijos, por su familia, por sus seres queridos y hay que transformar ese dolor, para seguir viviendo”, dijo Osvaldo a UNO.

“Al salón lo hicimos para festejar el cumple de Ivana, mi hija, hace unos 16 años. Finalmente la fiesta se hizo en otro lado, pero terminamos usando el local para todos los preparativos. Pasado un tiempo íbamos a colocar cielo raso y surgió así, de la nada, la idea de ir colgando cachivaches. Primero fueron unos rebenques, cosas de campo y de pronto nos entusiasmamos. Lo empezamos a armar con mi hermano Ángel. Fuimos a varias taperas a buscar cosas para restaurar y cuando se enteraron nuestros primos y hermanos, decidieron colaborar. Así pasaron los años y hoy dentro del salón ya no hay espacio, estamos colgando recuerdos en la galería. Para los viejos desprenderse de algo que tienen es muy fuerte por el valor sentimental, pero lo traen y después lo ven colgado acá, y es algo que disfrutan. Nosotros lo custodiamos. Cada objeto, sea el que sea, yo lo valoro un montón porque me están confiando algo que es parte de su vida y de su historia, y me lo dan a resguardo”, indicó el entrevistado.

nota a Osvaldo Mayr estableciomiento Natalia Marina Villa Urquiza suplemento aniversario (14).jpg

No hay un patrón a seguir. No se fue siguiendo un diseño, justamente porque surgió de manera espontánea. Ángel es el encargado de mantenerlo y asearlo.

“Ésto es un galpón para compartir con amigos. Acá cuando quiera, un vecino lo pide y puede hacer juntadas, cumpleaños, despedidas de año, casamientos. El que lo necesita viene y lo ocupa. No se cobra alquiler porque nosotros queremos que de alguna manera sea un servicio para la comunidad”, señaló el villurquicense.

Además del rescate de la historia, tanto el atesorar objetos que le regalan y valorarlos, como el abrir las puertas del lugar es la forma que Osvaldo encontró de demostrar su aprecio y cariño a la gente que lo rodea. Las juntadas suelen estirarse muchas horas, no faltan las guitarras, acordeones, los payadores y cantores, los de verdad y los que se animan a improvisar porque se sienten a gusto y animados por el grupo. La premisa es que todos se sientan cómodos. Van familias enteras. Se ven llegar con canastos, platos, vasos, bebidas y destapadores. Ahí nomás, entre todos empiezan a armar las ensaladas, a avivar el fuego o lo que sea necesario.

nota a Osvaldo Mayr estableciomiento Natalia Marina Villa Urquiza suplemento aniversario (9).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

El banquito de ordeñe

“Parece mentira, pero lo que más me costó conseguir es una flitera de chapa completa. Me la trajo hace unos días un vecino que la encontró en un ropero. Increíble. No la terminamos de restaurar aún, pero estoy feliz, no sé porqué pero era algo que soñaba con tener entre las cosas que atesoro”, sostuvo Osvaldo.

El corazón manda, y hay un elemento predilecto entre tantos, por los recuerdos que evoca; “Lo que más me emociona de todo lo que hay acá, es un banquito del año 1969, que era de mi mamá cuando ordeñaba las vacas a mano, en épocas en que nosotros íbamos a la escuela primaria. Lo veo y me trae a colación lo mucho que hizo mi madre por sus hijos. Se levantaba a las 4 de la madrugada y se acostaba recién a las 00, criando a seis chicos, realmente mi madre es una luchadora. En algún momento, también recuerdo que tenía que cocinar para hasta 18 peones que trabajaban en el desmonte y en la juntada de maíz. A las 16 horas les llevaba el mate cocido en el zulqui hasta el campo donde estaban trabajando. El zulqui también está también en exposición. Era el ruido de platos y cubiertos, todo eso se me viene a la mente y al corazón cuando veo ese banquito. Tengo memoria del tambo a cielo abierto, íbamos descalzos con mis hermanos durante la lluvia porque aún no existían las botas de goma. Yo empecé a ir al tambo cuando tenía seis años. Con el tiempo se puso la máquina ordeñadora, después por distintas razones, se dejó”. Osvaldo hoy se dedica a la ganadería de isla. “Criamos novillos pesado de exportación y hacemos un poco de reserva de alimento para el invierno”, contó.

No pudo estar en la caravana de recibimiento del futbolista Leonardo Morales, en su regreso a Villa Urquiza, días atrás porque estaba de viaje y lo lamenta. “Tengo la camiseta de Leo Morales firmada por Diego Maradona, que más puedo pedir. A Leo lo vi jugar muchas veces en el club Boca Juniors, que está a 600 metros de mi casa. Es un chico tan humilde, tan buena persona, por eso es tan querido”.

OSVALDO MAYR SUPLEMENTO 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

La moto que Gonzalo, su hijo mayor, compró cuando tenía 12 años también está dentro de sus preferidas: “Con esa moto tanto Gonzalo como Ivana fueron y vinieron a la escuela secundaria, por eso es importante para mí”, dijo y también mencionó un cuadro de su hermano de la vida, el puestero Lito Franco, ya fallecido. “No era el cuidador de la isla, era familia, estuvo 54 años trabajando con nosotros. A mí me enseñó a rastrear un carpincho, a Gonzalo que era su ahijado le enseñó a enlazar, curar animales abichados y a arrear tropillas”, describió Osvaldo.

Osvaldo es padre de Gonzalo, Ivana (le dio el título de abuelo), Jonás y Nati, quien falleció hace muchos años pero que sigue viva en la memoria de todos. Nacido en Villa Urquiza, es un lugar que no cambia por nada. Es hincha de Boca, tal vez por su cercanía con el club Boca Juniors de Villa Urquiza, fundado por Carlos Dreiszigacker, conocido por todos como Pacha. “Soy fanático bostero. Tengo camisetas y cosas que me han traído de distintos lugares y hasta unos sacachispas similares a los que usé cuando tenía 10 años, los conseguí en un boliche de Pueblo Moreno, estaba en unas cajas olvidadas. Para mí fue una emoción muy grande encontrarlos”, dijo.

Se declara orgulloso de ser Alberdino, ya que estudió para ser docente en la escuela Alberdi de Oro Verde y cosechó amistades duraderas.“Ser Alberdino es un sentir muy especial. No sé si porque la mayoría somos del campo, por la forma de vida, por lo que nos transmitieron en ese lugar en un momento especial de nuestras vidas. Acá nos juntamos siempre, llegamos a ser 200 Alberdinos. Vayas a donde vayas, si hay un Alberdino te da una mano”, consideró el entrevistado.

Lo mantiene vivo

“Este lugar me mantiene vivo, expectante. Acá vienen pescadores, isleros, intendentes, comisarios, gente con título, sin título, todos somos iguales. Armamos mesas largas y disfrutamos entre todos. Me encantaría que algún día se convierta en un museo. Acá tengo mi altar, donde revivo todos los días a mi Natita, y están todos los objetos que muestran el crecimiento de mis otros hijos a los que quiero con el alma. El día que me llamen desde arriba, quiero que me velen en este galpón, porque es sin dudas mi lugar en el mundo”, culminó.