Esta semana se habilitarán hoteles, gastronomía y transporte interurbano

El ministro José Bahillo adelantó que, esta semana, que se habilitarán nuevas actividades como hotelería, gastronomía y transporte interurbano en #EntreRíos con protocolos habilitados por COES.

En el transcurso de la semana se evaluaran nuevas habilitaciones que tienen que ver con hotelería y gastronomía bajo la modalidad del decreto 624/20 del 4 de mayo pasado, que habilitó las actividades en comercios minoristas y oficios, para luego ser protocolizadas por las intendencias.

Así lo adelantó el ministro de la Producción Juan José Bahillo quien explicó que hay movimiento que tiene que ver con la actividad comercial o personal, y no turística. “Hay mucho movimiento que tiene que ver estrictamente con la actividad comercial y no turística, hay muchos viajantes y profesionales y familias que se trasladan por cuestiones familiares o de salud y no tienen alojamiento donde permanecer. Otro punto es la gastronomía, sector que ha venido reclamando la recomposición de la actividad en la provincia. En la semana se irán evaluando estos protocolos y se procederá a plasmarlo en un decreto que habilite las actividades y posteriormente los intendentes”, explicó.

Actividad física

“También se van a autorizar los deportes individuales o hasta dos personas, al aire libre, en espacios públicos, que no impliquen la apertura de las entidades deportivas. “Por ejemplo atletismo, ciclismo que son actividades que vienen siendo pedidas por las ciudadanía para como alternativa a la recreación o esparcimiento”, indicó.

Clubes y gimnasios no están habilitados

“Los gimnasios pueden elevar un pedido a través de las cámaras o entidades que las representan eleven un protocolo al ministerio de la producción o los intendentes para que los giren a la provincia. Queremos ser claros los intendentes no están facultados hasta el momento para habilitar gimnasios”, señaló Bahillo.

Transporte interurbano

Por otra parte confirmó que se flexibilizará también el transporte interurbano de pasajeros. “Se va a avanzar en la autorización del transporte interurbano que es facultad del Gobierno provincial y tiene que ver con cuestiones laborales o de salud de gente que se tiene que trasladar y hoy no puede hacerlo. Esto se va a ir habilitando en el transcurso de la semana, previa habilitación -muy estricta- de los protocolos presentados y evaluados por Salud y Producción y que serán luego girados a los intendentes”, señaló.