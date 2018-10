Está en recuperación el stock ganadero y crecen las exportaciones

Si al campo le va bien, le va bien al país. La histórica frase que remite a la tradición del modelo primario agroexportador del país tiene en la actual coyuntura económica algunos datos positivos, pero también otros negativos que no garantizan la sustentabilidad de la tendencia.

En uno de sus últimos relevamientos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que el stock ganadero en el país –en la primera parte del año– se ubicó en 54,81 millones de cabezas, lo que representó un crecimiento del 2,7%, con respecto al mismo período de 2017.

Entre Ríos es la quinta provincia con mayor cantidad de stock ganadero. Uno de los últimos números oficiales –de acuerdo con el reporte al que accedió UNO– lo sitúan en 4.250.183 bovinos: el total se conforma con 1.854.757 vacas; 564.216 vaquillonas; 314.273 novillos; 358.157 novillitos; 523.762 terneros; 532.522 terneras; 82.460 toros; 20.033 toritos; y tres bueyes.

Respecto de un año atrás, en los campos entrerrianos hay unos 120.000 animales más, diseminados fundamentalmente en franjas de los departamentos del norte, y también de Gualeguaychú y Villaguay.

Además, a favor de un sector que había perdido terreno a nivel mundial, el alza del dólar tuvo un alto beneficio: las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 72,1%, y después de casi 10 años, el país desplazó a Uruguay, que se había convertido en el segundo vendedor en volumen de Latinoamérica, por detrás de Brasil. Uno de los principales mercados es China.

Tanto el aumento de stock ganadero como de las exportaciones son datos alentadores para el sector; sin embargo una de las mayores preocupaciones es la liquidación de vientres, por los altos costos que representa mantener y engordar los animales.

"Bajo este contexto, los productores van a tener que dejar de retener las hembras porque los costos subieron en dólares. Porque el combustible, los gastos de veterinaria, insumos, praderas que se deben realizar para alimentar al ganado, la suplementación, subieron por el dólar y la inflación, y la hacienda no está acompañando a la inflación", explicó a UNO la titular de la Sociedad Rural de Nogoyá, María Guadalupe Vivanco.

Y citó como ejemplo que el año pasado se vendían novillos a 38 pesos el kilo, y ahora está a 48 pesos, es decir aumentó 10 pesos. Pero los costos, créditos e impuestos subieron con mayor desfasaje en proporción al valor de la carne. "Los productores que tenían pensado incrementar el rodeo se van a frenar, porque el precio de la hacienda no acompañó al valor del dólar", acotó Vivanco, una de las organizadoras este fin de semana del Primer Encuentro de Mujeres Rurales que se desarrolló en Crespo. El evento reunió casi a 500 participantes de distintas ciudades entrerrianas y de provincias vecinas para conmemorar el Día de la Mujer Rural, celebrado el lunes 15.

Respecto de los problemas de costos y de financiamiento, indicó que si un productor de carne vacuna acude a pedir un crédito –hay algunos baratos en dólares–, las entidades bancarias le responden que no es sujeto que califica porque la producción no está atada al dólar, graficó.

En cuanto al fenómeno del crecimiento de las exportaciones, la dirigente rural reconoció el importante salto, pero afirmó: "Es como suele pasar, los frigoríficos no están trasladando los valores a los productores. A ellos le están entrando muchos pesos por dólar, pero no lo vuelcan a la compra de la hacienda. Esa distorsión siempre la hubo, no es ninguna novedad".

En la provincia hay unos 2.500 establecimientos ganaderos, concentrados en los departamentos del norte, ya que la agricultura desplazó a la hacienda a los campos más desfavorables. "Eso también incide en los costos", agregó.

Finalmente, reconoció la caída del consumo interno, que según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPVC) se situó en 54,6 kilos anuales por habitante. Pese a que los precios en las carnicerías no tuvieron subas muy por debajo de la inflación y del dólar, la pérdida del poder adquisitivo de las familias llevó a un cambio progresivo de hábitos, volcándose a otras carnes más económicas, como pollo y cerdo.

"El panorama rural está muy complejo, porque en agricultura los números están muy finos, en ganadería también, y en lechería estamos en una situación de asfixia total", reflexionó Vivanco.









Repudio a un ganadero por terraplenes en la zona de islas





La organización ambientalista El Paraná No Se Toca (EPNST) repudió públicamente el accionar del empresario ganadero Enzo Mariani, dueño de la guardería Henry Morgan, por "reconstruir con absoluta impunidad" un terraplén en el Humedal, en terrenos que, además, pertenecen en realidad al municipio de Rosario. "Este productor agropecuario vuelve a la carga con absoluta impunidad reconstruyendo el terraplén que impide desde años que las aguas del malogrado arroyo De la Cruz circulen libremente", una práctica que está prohibida en la zona de islas ya que se trata de una zona natural protegida por ley provincial y nacional. La organización de autoconvocados que pelea por la salud ambiental del Humedal planea avanzar con una denuncia penal en los próximos días si no hay actuación de oficio de la Justicia ante estos delitos ambientales. Además de hacer la denuncia ante la Justicia, los ambientalistas buscan la intervención del municipio de Victoria, de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y del Consejo Regulador del Uso de las Fuentes de Agua (Corufa) como actores centrales de control ante estas infracciones, y les pidió que "se hagan cargo de sus obligaciones y de inmediato tomen cartas en el asunto". También interpelaron al Ministerio Fiscal entrerriano para que actúe de oficio en este caso "en defensa de los bienes naturales de la provincia de Entre Ríos" al tiempo que afirmaron que seguirán reclamando intervención al municipio de Rosario para que "de manera perentoria dé curso a las acciones legales destinadas a eyectar a este personaje del patrimonio natural que le pertenece a todos los rosarinos". No es la primera vez que desde EPNST denuncian al ganadero por atentar contra la biodiversidad del Humedal.