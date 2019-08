Está a punto de levantarse el paro del transporte en Paraná

Cerca de la medianoche se espera firmar el acta que ponga fin al conflicto del transporte urbano de pasajeros de Paraná, permitiendo retomar el servicio a las 4,30 de este domingo. La gestión del ministro del Interior Rogelio Frigerio, a través del funcionario del Ministerio de Trabajo, Manuel Troncoso, y del dirigente parananense Juan Domingo Zacarías (ambos diputados provinciales electos), permitió destrabar el conflicto.

Zacarías hizo los primeros contactos con los empresarios, uno de ellos Marcelo Lischet, con quien mantiene una amistad de décadas; y luego Troncoso dialogó con el intendente Sergio Varisco, con autoridades provinciales como el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno Rosario Romero, y también con la dirigencia gremial, supo UNO.

En la edición gráfica de hoy, UNO informó sobre las negociaciones iniciadas ayer y también sobre la preocupación que Frigerio y su equipo tenían ante la inacción del gobierno municipal.

Concretamente, en colaboración con la Provincia, se logró acercar a las partes, y a la vez destrabar una suma de cinco millones de pesos para completar el pago del medio aguinaldo a los trabajadores.

Poco después de las 16 se esperaba una comunicación entre el gobernador Gustavo Bordet y el dirigente de UTA Roberto Fernández para concretar el levantamiento de la medida de fuerza.

El acuerdo

El gobierno nación enviará un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de seis millones de pesos a la Municipalidad y el gobierno provincial dispondrá de otros cuatro millones para cancelar los salarios y medio aguinaldo adeudados.

Si bien la deuda es de 12 millones, con 10 millones, se garantiza el pago de aguinaldos.

En 10 días se va a conformar una mesa intersectorial entre UTA, las empresas, Gobierno Provincial, Ministerio de Transporte, de Interior y Secretaría de Trabajo.

Se destacó que la resolución del conflicto fue producto del trabajo coordinado entre Nación y Provincia, y desde ámbitos nacionales destacaron la voluntad política del gobernador Gustavo Borde para interceder en este conflicto.

