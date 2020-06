Alberto Fernández mantiene una videoconferencia, por primera vez en la historia, con once periodistas de diferentes puntos del país y con transmisión en vivo por Radio Nacional y la Televisión Pública.

"Respecto al cambio de prioridades por la pandemia respecto al momento de la asunción, Alberto Fernández expresó: Cuando todo esto pase tenemos que pensar qué país queremos construir. "Tal vez esta pandemia ha dejado al descubierto la concentración de la economía del país. Lo que afecta al AMBA termina afectando a todo el país y eso demuestra que mal se desarrolló el federalismo". "Esta pandemia cambió las prioridades de este Gobierno"

* "Circular es un riesgo enorme. Tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos con la necesidad de preservarnos y quedarnos en casa. Para atender la economía vamos a tener tiempo, y el Estado no dejar atrás a nadie. No quiero contar muertos, quiero contar vida. Espero que la gente de Gran Buenos Aires y porteños entiendan la necesidad de quedarse en casa".

"La economía de la postpandemia será una economía movida por el Estado, con inversión y reactivación de la obra pública, la construcción de viviendas con un plan en todo el país. También estamos preparando programas para incentivar la inversión privada. Estamos preparados para el día después".

* "La economía de la postpandemia será una economía movida por el Estado, con inversión y reactivación de la obra pública, la construcción de viviendas con un plan en todo el país. También estamos preparando programas para incentivar la inversión privada. Estamos preparados para el día después".

* "Circular es un riesgo enorme. Tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos con la necesidad de preservarnos y quedarnos en casa. Para atender la economía vamos a tener tiempo, y el Estado no dejar atrás a nadie. No quiero contar muertos, quiero contar vida. Espero que la gente de Gran Buenos Aires y porteños entiendan la necesidad de quedarse en casa".

* Lo que necesitamos es evitar que Argentina siga siendo vista como un país que no cumple sus obligaciones. Quiero resolver el problema de Argentina no de mi Gobierno. Es penoso cada 10 o 14 años volver a discutir endeudamientos irresponsables. Vamos a poder llegar a un acuerdo y nos vamos a levantar nuevamente.

Reforma judicial y aborto

Fernández aseguró además que espera que "en los próximos días pueda mandar" al Congreso Nacional la "reforma para que funcione la justicia federal en todos sus fueros". "Quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia se dedique a preservar los intereses del país", dijo, y afirmó que la ley para legalizar el aborto también "se postergó por la urgencia, pero está pendiente" de ser enviada al Parlamento.

Deuda

El jefe de Estado afirmó que tiene "confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores" en el marco de la renegociación de la deuda, y dijo que hay que "ser cautos y cuidadosos" en ese sentido.

"Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir; en eso estoy empeñado", reafirmó el mandatario y agregó: "Espero que pronto lo podamos resolver y nos vamos a volver a levantar".

Espionaje ilegal

El Presidente dijo que que le "da mucha vergûenza vivir en un país donde ocurra" el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da "asco", en referencia a las denuncias sobre presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la gestión de Cambiemos.

"No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Lo único que hace es irritar. Eso pasó en la dictadura. Me da asco", dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional, en las que agregó que no va a "abrir juicio de valor" sobre las responsablidades del gobierno anterior hasta que la Justicia se expida al respecto.

Malvinas

El Presidente afirmó que Argentina "no va a ceder ni claudicar" en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y dijo además que no se va a tener "buenos modales" con el Reino Unido, sino que se continuará "exigiendo lo que corresponde".

Mercosur

Alberto Fernández afirmó que Argentina debe tener "una relación cordial con todos" los países del mundo y "particularmente con los de la región" y remarcó que el Mercosur "sigue siendo el destino común" de la región, por lo que hay que trabajar para "profundizar su desarrollo en la post pandemia".

"Algunos países no están promoviendo lo mismo que yo y toman cierta distancia del Mercosur, pero no creo que eso sea bueno para Argentina. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para que América Latina sea un espacio integrado", dijo.

Los jóvenes y la educación

“Uno de cada dos chicos está en situación de pobreza que tendrá dificultades de salud y comprensión, en un mundo donde la inteligencia hace rica a las sociedades.

La riqueza esta en el desarrollo de la inteligencia, esto en un chico desnutrido es complejo.

El mayor desafío es que ninguno de esos chicos pase hambre. El segundo desafío es terminar con la desigualdad. No es verdad que el merito es lo central para poder llegar. Hay una parte que tiene que ver con la oportunidad. La idea de la meritocracia es falsa. El más tonto de los ricos tiene más oportunidad que el más inteligente de los pobres. Tenemos que aumentar la cantidad de oportunidades para el desarrollo, igualar, educar mejor, facilitarles el acceso al conocimiento”.

Hecho histórico

El presidente de la Nación Alberto Fernández brinda una entrevista simultánea, por primera vez en la historia, con once periodistas de las emisoras de Radio Nacional y RAE, con transmisión en vivo por Televisión Pública.

La videoconferencia se realiza este viernes desde la quinta de Olivos, y en ella participarán Luisa Valmaggia de la emisora de Buenos Aires; Oscar Humacata de Salta; Fabiana Pérez de Río Turbio; Francisco Peralta de Esquel; Marcelo Ayala de RAE; Nicolás Fassi de Córdoba; Claudia Cabrera de San Juan; Rodrigo Sepúlveda Reyes de Mendoza; Virginia Calzada Frache de Bahía Blanca; Virginia Demichelis de Paraná y Sonia Tessa de Rosario.

La entrevista constituye “un hecho histórico para los medios públicos del país” y fomenta “el federalismo que la Radio y Televisión Argentina quiere imprimir en los medios públicos”.