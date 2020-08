El anuncio de una vacuna trajo esperanzas en la lucha contra el coronavirus, sin embargo su implementación llevará un tiempo y por ahora la medida más segura para prevenir un contagio sigue siendo el aislamiento social. Ante esta situación y el aumento de casos en distintas ciudades del país, entre las que se incluyen Paraná y Gualeguaychú -que actualmente se encuentran en Fase 1- la vuelta a clases presenciales no tiene una fecha concreta en Entre Ríos.

Si bien esto puede afectar la calidad de la educación en general, sobre todo por los constantes inconvenientes en la conectividad ante la cual se hallan ciertos sectores de la sociedad, en el caso de las escuelas técnicas la preocupación se incrementa, ya que los alumnos están imposibilitados de alcanzar al aprendizaje práctico al que acceden habitualmente a través de los talleres y las prácticas profesionalizantes.

Sobre este tema, Diego Golombek, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), del que dependen las más de 1.600 escuelas secundarias técnicas a lo largo de las 24 jurisdicciones del país, manifestó hace un mes atrás: “Tenemos que asegurarnos de que la calidad de la enseñanza sea la misma que en cualquier otro año”.

A estas instituciones asisten alrededor de 682.000 estudiantes, quienes cursan alguna de las 22 especialidades que ofrecen. A su vez, del INET también dependen unos 174.000 estudiantes que se están formando como técnicos superiores y unos 338.700 en formación profesional.

En Entre Ríos hay 53 escuelas de enseñanza técnica, 31 agrotécnicas, seis centros de formación profesional, y además esta opción se brinda en otras muchas escuelas de la provincia. Además, existen siete aulas talleres, según comentó a UNO Gustavo Casal, director de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE), quien analizó: “No hay forma de reemplazar las prácticas profesionalizantes y se está haciendo lo que se puede en este contexto. Estamos trabajando por lo general en tareas integradas con distintos espacios, como por ejemplo de aprendizajes basados en proyectos, en alguna cuestión previa vinculada a la producción en las escuelas agrotécnicas; y en las escuelas técnicas en que egresan maestros mayores de obras (MMO) son trabajos relacionados más al diseño específico de algún proyecto de construcción. Pero nosotros necesitamos en un momento regresar a la presencialidad para poder acreditar”.

Acto seguido, señaló: “Ya se habló con el Colegio que matricula a los técnicos de la provincia de Entre Ríos, para que los estudiantes puedan hacer alguna práctica de tres meses para que ellos les den el aval y los matriculen, y no que por esta situación no puedan tener sus competencias profesionales”.

Por otra parte, recordó: “En las escuelas técnicas además siempre se hicieron pasantías, por lo menos en las que pueden porque están cerca de las empresas. Pero en este momento eso no es factible, ya que las compañías no están recibiendo a nadie y es muy complicado. Por ahí no nos preocupa tanto la pasantía que tiene que ver con alguna cuestión vinculada a la especialidad Informática, porque el tema programación tal vez lo pueden desarrollar de manera remota, pero en lo que son las pasantías en los talleres, laboratorios, espacios productivos, es muy importante que sean de manera presencial y hoy es inviable”.

En medio de la incertidumbre sobre lo que pasará con los talleres, Casal adelantó que este jueves se hará una nueva reunión mensual con los integrantes de la Comisión Federal de Enseñanza Técnica a nivel nacional, instancia que se realiza de modo virtual desde que se declaró la pandemia, y entre los temas que se abordarán de manera prioritaria se incluye la situación de quienes deben egresar este año, ya que la práctica es fundamental. “En esta reunión participan los referentes de la educación técnica de todas las provincias, para delinear estrategias y ver cómo continuamos en este contexto. Es un encuentro que se hizo este año dos veces de modo presencial, pero ahora se efectúa de manera online para definen y se toman decisiones a nivel federal acerca de los principales puntos que debemos considerar para garantizar la educación en la actualidad y cada provincia acompaña internamente”, indicó.

Formación específica

Casal opinó que “no es lo mismo aprender a través de un tutorial, un trabajo práctico, que estar en un taller de Electricidad y poder hacer el diseño”, y aseguró: “Aunque los estudiantes tuvieran las herramientas para hacer los trabajos en la casa, la práctica de los procedimientos, acompañados por las personas que los pueden guiar, es fundamental. Por eso las escuelas técnicas tienen doble turno, ya que la actividad práctica durante todos los años de cursado demanda bastantes horas más que en otro tipo de establecimiento educativo”, dijo, y aclaró que la carga horaria de los talleres “varía bastante, dependiendo de la especialidad de cada institución, de la capacidad de la escuela y los cargos que tenga asignados”.

“El contexto actual es complicado para todas las escuelas en general y creo que no hay cómo suplantar la educación presencial, pero es mucho más complejo todavía para las escuelas técnicas, en las que la práctica es imprescindible. Por eso nos encantaría que se pudiera en algún momento este año volver a las aulas, aunque sea como el séptimo año, pero se está dificultando por la curva de contagios de Covid-19 que está habiendo por todos lados”, reflexionó, en un contexto en el que si bien se evalúan los protocolos a implementar en el retorno a las aulas, no están dadas las condiciones todavía para que los alumnos concurran a clases de manera presencial.