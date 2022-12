Escuela secundaria 36 no quiere perder su campo de deportes

Escuela 36 campo de deportes Orlando Rivaben ex Escuela de Comercio Paraná 6.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Patricia Salazar, ex rectora y miembro de la Cooperadora Onésimo Leguizamón, indicó que el viernes pasado la rectora Lorena Di Lello fue informada a través de un llamado telefónico que se iba a construir un complejo educativo destinado a nivel inicial para hijos de los empleados del Consejo General de Educación (CGE). “Nos oponemos porque es un espacio pedagógico de la escuela donde se desarrollan actividades deportivas como fútbol, hockey, handball, básquet, futsal actividad física. También se hacen campamentos y convivencias escolares, colaciones, se festejan estudiantinas. Es un aula más y tiene un enorme valor pedagógico ya que forma parte integral de la institución”, indicó.

Escuela 36 campo de deportes Orlando Rivaben ex Escuela de Comercio Paraná 4.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Asimismo señaló que el espacio siempre estuvo abierto a la comunidad y como ejemplo, la ex rectora enumeró que en el campo de deportes practicaron equipos de Patronato -hasta que tuvo La Capillita- y también del club Atlético Paraná; fue utilizado por las escuelas de deportes municipales y los chicos de la escuela Hellen Keller.

Escuela 36 campo de deportes Orlando Rivaben ex Escuela de Comercio Paraná.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Impacto ambiental

Salazar señaló que la construcción quitaría un espacio verde a la zona y se debería sacrificar el arbolado en una zona densamente poblada y edificada. "De llegarse a construir por calle Esquiú y Urdinarrain deberían sacar, al menos 13 arboles, y esto tendrá también un impacto ambiental", expresó.

Escuela 36 campo de deportes Orlando Rivaben ex Escuela de Comercio Paraná 2.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Diálogo

El titular del CGE Martin Müller se acercó el miércoles a dialogar con los directivos de la institución y escuchó los planteos. "Se le reiteró que no estamos de acuerdo con la construcción y que hoy se realizaría una asamblea informativa para la comunidad. Nos expresó, a pesar de que hoy se abrían los sobres de las ofertas, que no acuerda con avanzar con la construcción si la escuela no está de acuerdo", destacó.

Escuela 36 campo de deportes Orlando Rivaben ex Escuela de Comercio Paraná 5.jpg

Juntan firmas

En la escuela continúan en alerta y juntan firmas. Piden a las autoridades terminar con el estado de incertidumbre: "Esta escuela cumplió 75 años y con estas decisiones dan a entender que no se respetan las trayectorias escolares ni la autonomía institucional".

En una petición a través de Change Org, la comunidad educativa junta adhesiones para decirle NO a la construcción de la Unidad Educativa de Nivel Inicial dentro del campo de deportes “Orlando Rivabén” por tratarse de "una decisión inconsulta de las autoridades provinciales que avanza sobre nuestro espacio pedagógico sumamente importante y no respeta la autonomía institucional de nuestra escuela" y pide la reubicación de dicho proyecto educativo.

Para el mediodía de este jueves la petición había alcanzado las 520 firmas.