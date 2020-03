Escuela de Danzas: en abril reanudarán las actividades

“Nos dijeron que hay un compromiso del Consejo General de Educación (CGE) para darle tratamiento prioritario al nuevo proyecto. Que a fin de mes estaría aprobado, que abrirán los concursos docentes, y que las clases empezarán en abril”, explicó una de las voceras del grupo de padres que se movilizaron en defensa de la continuidad de la Escuela de DanzasMunicipal, que funciona en el Teatro 3 de Febrero desde hace más de cuatro décadas.

El martes por la tarde se reunieron con autoridades municipales del área de Cultura del municipio. El encuentro se realizó como consecuencia del reclamo difundido por UNO, y de la protesta del domingo en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, que visibilizó la demanda. El lunes debían iniciarse las clases, a las que asisten unos 400 niños y niñas para formarse en el arte y disciplina de la danza, pero hasta esa fecha no se había dado ninguna información a los padres.

“Durante enero y febrero íbamos a preguntar al Teatro si había novedades, y nos decían que no. Ahora vamos a tener paciencia, y atentos a que suceda lo que se nos dijo”, señaló la mamá de una nena de 11 años.

El problema de la Escuela de Danzas Municipal surgió en noviembre de 2019, tras la caída de los contratos del plantel docente. La semana pasada UNO precisó el proyecto de la actual gestión municipal, de pasar la institución a la órbita del Consejo General de Educación.

“Nosotros no entendemos por qué no puede seguir funcionando la institución mientras se producen los cambios curriculares. Sobre eso no nos dieron argumentos. Pero lo que cuestionamos es tener que llegar a movilizarnos y hacer una protesta para que nos digan ahora, cuando los niños ya deberían estar en clases, cuál es el proyecto en marcha”, agregó la mamá.

La Escuela de Danzas Municipal formó generaciones de artistas en danza clásica y contemporánea. Se trata de una oferta pública y gratuita para niños y niñas de todas las edades, pionera y singular en la provincia.

Además, la propuesta contaba con talleres destinados a jóvenes y adultos interesados en aprender danzas clásica, contemporánea o folclore.

“Tenemos muchas incógnitas sobre qué pasará con la formación y el reconocimiento del aprendizaje ya cursado por nuestros hijos”, deslizó entre otras preocupaciones.

Oficial

Desde el municipio se difundió un comunicado sobre la reunión, que confirma, tal como adelantó UNO, la reestructuración y proyecto de pase al CGE.

Luego de recordar la caótica situación recibida a fines de 2019, con un improvisado fin de ciclo en la institución, el parte informa: “El pasado 11 de diciembre cuando asumió la actual gestión, recibió una Escuela Municipal de Danza sin docentes y sin directivos. Por lo que ante tan complejo contexto se reconocieron las deudas con el plantel educativo, se avanzó en un nuevo marco legal y de contenidos, porque el objetivo es brindar una mejor formación y dar una mejor calidad laboral a los docentes”.

Agrega: “En distintos encuentros mantenidos desde el primer día de gestión se han escuchado las demandas del personal para analizar el tema de fondo y encontrar, con distintos actores y junto al CGE, soluciones integrales a esos reclamos históricos. En paralelo, se les otorgó un reconocimiento de gastos por los meses de octubre y noviembre de 2019 que la anterior gestión había dejado sin abonar”.

“También –agrega el parte oficial– se avanzó en buscar alternativas con las normativas vigentes, para que la danza sea un eje transversal de la educación: talleres vocacionales y experimentales para niños y adultos, formación básica con fines propedéuticos y formación artística para las industrias culturales. Todo esto abarcaría a niños desde los 4 años hasta adultos (resoluciones N°4.220 del Consejo General de Educación y Nº 110/10 del Consejo Federal de Educación)”.

Añade que se logró el reconocimiento del CGE para la cobertura de horas docentes, reglamentación y concurso. “Ahora se irá por un marco legal superador, para mejorar la calidad laboral del plantel educativo de la institución”, se prometió desde el municipio.

Respecto del proceso actual en marcha, la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad, Verónica De Mondesert, sostuvo que la escuela se encuentra en proceso de escritura, donde se trabaja con una comisión con técnicos específicos para encuadrar la institución. “Estamos en este proceso largo, intenso porque estamos creando algo que en la región no existe, y entendemos que vamos a dar un salto de calidad en la formación que vamos a ofrecer”, explicó.

“Estamos trabajando minuciosamente en lo que serán los diseños curriculares atendiendo a las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta el sistema educativo actual que plantea una nueva mirada sobre la educación artística específica no obligatoria”. En tal sentido, remarcó que “se logró el reconocimiento del CGE para la cobertura de horas docentes, como así también su reglamentación y concurso”, señaló la funcionaria.

Finalmente, se expuso: “Por todo este proceso, y en busca de una mejor Escuela Municipal de Danzas y de mejores circunstancias laborales, el comienzo de clases se retrasará. Pero estamos cumpliendo una demanda histórica: nuestros docentes serán reconocidos y nuestra formación será única en la provincia”.