Escuela Bavio: denuncian a docente por presuntos abusos

Una de las mamás habló con La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) y narró lo ocurrido en el caso particular de su hija: "El jueves mi hija salió de clases y me contó que se había sentido muy incómoda con el profesor de Música por ciertas actitudes. Además me dijo que el docente les había sacado fotos durante el recreo. Ante eso, empecé a comunicarme con mamás y resulta que había otras niñas que también habían expresado lo mismo. Describían que, con las nenas, el profesor era muy cariñoso, que las tomaba de la cintura y hasta algunas les palmeaba la cola; en cambio con los nenes se comportaba de manera agresiva y los hacía sentar en el fondo", mencionó la mujer cuyo nombre se mantiene en reserva.