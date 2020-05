Escaso movimiento y ventas, en la reapertura del comercio minorista

Con una moderada circulación durante la mañana, que decayó en horas de tarde, el comercio minorista concentrado en la peatonal San Martín de Paraná, comenzó tímidamente a abrir sus puertas. El decreto municipal que estableció la habilitación del sector, N° 581/20, junto a los servicios y oficios, se conoció cerca del mediodía durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Adán Bahl. Allí se especificó el alcance de la medida, que estipula que la atención al público será en horario corrido de lunes a viernes de 11 a 18, mientras que los sábados será de 9 a 13. Acompañado del secretario general del sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, el presidente municipal recomendó a los ciudadanos la concurrencia a los comercios de acuerdo a la terminación de los números del DNI. Es que el decreto contempla que los lunes, miércoles y viernes puedan hacerlo en número par, y los martes, jueves y sábados los finalizados en número impar. La medida se adecua a los lineamientos del decreto provincial N° 624/20, que faculta a los municipios a habilitar dichas actividades.

Poco movimiento

Si bien la decisión había generado una gran expectativa entre comerciantes de diferentes rubros, la sensación es que el optimismo se chocó de bruces con diferentes variables. Por lo menos en Paraná, se dieron dos momentos muy marcados durante el día: al mediodía, cuando algunos locales comenzaron a atender al público, se observó una mayor circulación de personas. Esa situación cambió durante la tarde, cuando UNO pudo verificar que solo un mínimo porcentaje de negocios estaba funcionando. Pero eso no se tradujo en personas comprando, dado que el movimiento en el microcentro decayó notablemente.

Para conocer la repercusión de la medida, UNO consultó a algunos comerciantes que se dedicaron a reacondicionar sus locales, tratando de volver a la normalidad. El dueño de una tienda de lencería confirmó que el nivel de ventas descendió entre un 80% y 90%. “Si bien se pudo vender en forma on line, no es lo mismo y los negocios no están preparados, ni en infraestructura, ni en capacitación de personal para atender la tecnología que exige la metodología. Estamos muy complicados en cuanto a sueldos y alquileres. Es muy difícil remar hoy no cerrar las puertas”, explicó Daniel Parcerisa, tesorero de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná.

El comerciante reconoció que pudieron gestionar líneas de créditos, pero negó que sean a tasa cero, y a la vez sostuvo que recibieron apoyo del gobierno nacional para pagar los sueldos. “Ahora con la apertura la gente no está habilitada salir a comprar en nuestro negocio un corpiño, una bombacha o un buzo. Tampoco se lo puede probar. Incluso no se puede salir de la casa para recorrer vidrieras. Eso está prohibido”, argumentó.

Consultado por el impacto del aislamiento entre los trabajadores del sector, aseguró: “Sí, hubo despidos y cierre de locales en la peatonal. No tengo un número cierto”.

Parcerisa tiene a su cargo cuatro empleados y tres locales, de los cuales dos permanecen cerrados. “Pusimos en marcha solamente uno y no sabemos como vamos a seguir. Estamos con el día a día y no sabemos si continuaremos con todos los locales. Se tratará de mantener la planta de personal, por una cuestión social, de afinidad y de querer generar laburo. Está muy difícil”, deslizó con preocupación.

Más medidas de higiene

Nadia, empleada de una tienda de venta de indumentaria, recalcó que se reforzaron las medidas de higiene antes y durante la atención al público. “El movimiento fue escaso, solo se pudo observar personas mirando las vidrieras. Se veía gente que pasaba cuando de volvía de hacer otro trámite”, relató desde la puerta del local.

En relación a las pautas de higiene que se implementan mencionó que se permite el ingreso de personas con el uso de barbijo, sumado al alcohol en gel como medida complementaria. “Solamente están autorizadas las ventas, pero no está permitido que la gente se pruebe la ropa. Vamos a ver que otras medidas nos pueden dar. Lo principal es que queríamos abrir, porque las ventas on line no nos estaban dando el porcentaje que esperábamos. Esto es un empujón más”, manifestó.

En la misma cuadra, la empleada de una regalería contó que se estaban adaptando a las nuevas condiciones de trabajo. “Tenemos los trapos con lavandina en la puerta y el interior del local, para que cada persona se pueda limpiar, el alcohol en gel para ponerse en las manos cada vez que ingresan. Después se va a solicitar mantener la distancia”, detalló Valeria.

También explicó que se permitirá que permanezcan dentro del negocio solo dos personas, sobre por la reducida dimensión del local. “A la mañana andaba más gente, principalmente porque mucha gente vino a los bancos y el horario de apertura que pusieron es para evitar que no haya aglomeraciones”, agregó.

La trabajadora dijo que llevará tiempo adaptarse a los cambios en tiempos de coronavirus.