Escalada de violencia en Tabossi, luego de peleas entre jóvenes

"Con profunda preocupación me encuentro viviendo, durante los primeros días de este difícil año 2019, una angustiante situación en mi pueblo. No se trata hoy de las dificultades económicas, ni del aumento de tarifas, ni de la inflación. Se trata de vecinos y amigos peleando constantemente por razones que –si acaso las hubiere– carecen de importancia", posteó ayer el intendente Néstor Landra, en el inicio de una explicación acerca de sucesos que han consternado a la pequeña comunidad. "Jóvenes, adolescentes, han discutido y peleado, provocándose lesiones. Luego, vino la revancha, la venganza, y así en una escalada de violencia . Se han hecho eco de este descalabro los padres de estos jóvenes, generando ahora también peleas entre familias", agrega.

Por esa razón, lanzó una convocatoria desde el municipio y con el acompañamiento de la Policía, para mañana a las 20, en una invitación voluntaria tanto a padres como a hijos. Será en la sede del Centro de Jubilados de la localidad, "para tratar de entendernos y encontrar una solución definitiva al conflicto".

"Hay denuncias penales radicadas en la comisaría, y se le ha dado intervención a la Fiscalía en turno. Se tomarán medidas de mediación penal en el área de Justicia que corresponda para procurar evitar que los principales involucrados vuelvan a encontrarse y generar nuevas peleas. La situación se ha judicializado, lo cual da la pauta de la gravedad de los hechos", graficó.

En su expresión en la red social, prometió que no habrá privilegios de ningún tipo, en la ciudad: "Quien cometió una falta o un delito, deberá hacerse cargo de las consecuencias, cualquiera sea su nombre y apellido. Pero lo que más me preocupa es recuperar la paz y la armonía que tanto cuesta conseguir".

"Se trata de amigos y vecinos, sin distinción de colores políticos. A muchos de ellos los vi nacer y crecer. Y con muchos de ellos he compartido vivencias. Entre los involucrados, también hay familiares míos; me moviliza no solo mi deber como funcionario público sino la imperiosa necesidad de conseguir que los vecinos de mi pueblo vuelvan a vivir en armonía", escribió ayer en la convocatoria.