Lisandro Mullor, propietario de un resto bar en Paraná, dijo que la vuelta de la ciudad a la etapa de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) era una medida que se esperaba ante el avance de los casos de coronavirus.

En diálogo con La Radio de UNO, que se emite por La Red Paraná, el comerciante dijo: "Volvemos a cerrar las puertas, la verdad que la medida ya la esperábamos. Por ahí el sector estaba un poquito más esperanzado en que no nos iban a cerrar, pero yo sinceramente tenía muy pocas expectativas en poder seguir abierto".

ENTREVISTA CON LISANDRO MULLOR | LA RADIO DE UNO | LA RED 97.1 FM

Más que preocupado dijo estar "desesperanzado" y explicó: "No he visto ningún tipo de reacción ni de medidas que puedan llegar a paliar la situación de la salud de la provincia, que está bastante complicada".

"Lo veo como un castigo al sector productivo. No veo que los contagios se produzcan en el sector gastronómico. Todo lo contrario: trabajamos con todos los protocolos, inclusive mucho más estricto de lo que la Municipalidad nos ha solicitado", resaltó.

Por otro lado, dijo que el sector "no va a trabajar con la modalidad delivery y take away" porque "en esta situación económica, no es rentable".