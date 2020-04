Es crítica la situación de las casas de cumpleaños por la pandemia

Los rmpresarios fueron recibidos ayer por las autoridades pero no respetaron la distancia social.

Las economías de distintos sectores comerciales de Concordia están en el planteo de saber de qué manera se continuará con las obligaciones que se deben cumplir al momento de tener las persianas bajas. Uno de ello es el de los propietarios de casas de cumpleaños y salones de eventos infantiles, que recientemente manifestaron su preocupación ya que llevan más de 40 días sin ingresos económicos.

Días atrás UNO dio cuenta de los innumerables pedidos de un grupo de 20 comerciantes, que solicitaban ser recibidos por autoridades municipales, ya que entendían que se ven vulnerables ante el desarrollo de la pandemia, además entienden que su actividad estará paralizada en el corto y largo plazo. En los últimos días, el Ejecutivo local tomó nota del planteo y de la nota presentada por este grupo de propietarios y finalmente recibieron a sus integrantes para conocer en profundidad.

Tras el encuentro, el secretario de coordinación de gestión del municipio, Fernando Barboza expresó que “el intendente (Francolini) está trabajando firmemente junto al Consejo de Emergencia Sanitaria y al Gobernador Gustavo Bordet en las medidas de prevención y contención de la pandemia. Pero a la vez está muy preocupado de la situación económica que esto genera, afectando a muchas familias en toda la ciudad.

Por eso se tomaron algunas medidas de alivio fiscal que son generales para todos, y estamos trabajando en atender a cada sector para acompañarlos en este contexto”. Sobre la reunión mantenida con los dueños y representantes de Salones Infantiles, el funcionario informó que “nos acercaron una serie de puntos, estuvimos analizando la situación de cada uno, y nos manifestaron su preocupación ante el pago de los alquileres ya que el Decreto Nacional de Aislamiento Preventivo les ha impedido realizar actividades. Vamos a mantener una comunicación con las agencias inmobiliarias, para que tengan una especial consideración, sabiendo que es un escenario similar al que se presenta en algunas otras actividades a la vez que también afecta a la propia actividad inmobiliaria. Es una situación compleja”.

Indicó que “el intendente Francolini junto a su equipo técnico está trabajando en una serie de propuestas que se elevarán al Gobierno Provincial, con el objetivo de que se pueda ir administrando la posibilidad que nuevos rubros y actividades puedan reactivarse, con especial cumplimiento de los Protocolos de Prevención y otras medidas complementarias”.

Al respecto, Angie Etcheverry es propietaria de una casa de cumpleaños y tras la reunión indicó a UNO que “presentamos un petitorio para que el gobierno colabore con el sector. Por el momento sin ningún tipo de respuesta favorable. Veremos qué medidas toman. El sector pidió que al municipio que las inmobiliarias tengan en cuenta todo el contexto al momento de cobrar los alquileres. Lo que sucede es que después cada propietario tendrá su propia negociación”.

Uno de los puntos que habían esgrimido los comerciantes trataba respecto al pago de servicios que deben afrontar. “Pedimos si se puede hacer una baja por este tiempo, que no sean cobrados los impuestos, Barboza escuchó nuestro pedido y será transferida al intendente”, contó.

Al mismo tiempo Etcheverry contó que las autoridades les indicaron que buscarán implementar una medida en conjunto con los comerciantes locales. Por último, la empresaria indicó: “Le planteamos que pagamos los gastos de abril con restos que teníamos y en los 10 días que trabajamos de marzo y le manifestamos que la semana próxima necesitamos pagar alquileres, sueldos, leyes sociales; la mayoría de nuestros casos son locales grandes con impuestos grandes. No estamos tomando señas porque no sabemos cuándo vamos a volver. Van a tratar de acercar una ayuda; no queremos ser como dos o tres colegas que ya decidieron cerrar las puertas”.