Envenenamiento de perros en Concordia

Durante la semana falleció uno de los perros envenenados en el barrio Lezca, en Concordia, dejando a una familia destrozada por la pérdida de Felipe, y a una comunidad alertada por una serie de mascotas muertas en la zona. En este marco, muchos vecinos afirman que hay alguien que intencionalmente esparció veneno por las calles y sospechan quién es.

Específicamente, las muertes se produjeron entre las calles Montevideo y Damián Pedro Garat y los vecinos afirman que "alguien pone veneno para matar a perros y gatos".

La imagen de Felipe apareció en las redes sociales y se difundió entre las agrupaciones mascoteras exigiendo justicia, repudiando la violencia y visibilizando el maltrato animal. "A los que me conocen y conocieron a Felipe, saben lo que era él para mí. No voy a parar hasta saber quién fue; me lo mataron, lo envenenaron", aseguró su dueña a través de Facebook, y agregó: "Ni siquiera pude llevarlo a un veterinario. Sufrió y no se merecía una muerte así, porque era uno de los perros más buenos que tuve. La angustia y tristeza que nos toca vivir es debido a alguien que sabía lo que hacía, dejó veneno en las veredas para cualquier perro o gato que pase".

La mujer mencionó además que su gato, que presuntamente también consumió veneno, está internado: "Convulsiona a cada rato, no sabemos si va sobrevivir pero está intentándolo. No voy a parar hasta que pague lo que le hizo a Felipe, y a la perra y al gato que también mató".

Otra de las víctimas afirmó a UNO Concordia: "Esta vez le tocó a Felipe, pero esta persona pone veneno para cualquier animal que se cruza. Por favor, estén prevenidos".

A su vez, sostuvo que reunirá las pruebas para que se tomen medidas contra el responsable, cuya identidad los vecinos creen conocer, y afirman y que practica desde hace años "esta salvajada". En esta oportunidad realizaron la denuncia y esperan poder revisar las cámaras de seguridad de algunas casas para tener pruebas sobre el autor del criminal acto.

Frente a estos hechos, se recomendó a la población estar atenta a los síntomas que puedan presentar sus mascotas y llevarlas inmediatamente al veterinario si babean y están nerviosas; también si advierten contracciones musculares involuntarias y temblores, y si no controlan sus esfínteres.

Respecto de cómo actuar, se indicó tomar un puñado de sal disuelta en agua y darle con ayuda de una jeringa, y cuando haya vomitado repetir la acción dos veces más para que expulse el veneno consumido. Después proporcionarle pastillas de carbón activo, que se compran en farmacias, disueltas en agua para evitar que el tóxico se absorba a nivel del intestino. En tanto, llamar inmediatamente a su veterinario o trasladar al perro o gato afectado al más cercano, donde se le inyectará el antídoto para salvarle la vida.

Cuando haya amenazas vecinales de envenenamiento se debe recoger con guantes de plástico y guardar una muestra del veneno. Esto es esencial para denunciar al presunto envenenador. Los problemas entre vecinos y el interés por deshacerse de animales son dos de las razones más habituales por las que se envenena a los perros y es importante saber cómo actuar. Otra de las principales causas por las que la gente deja veneno en la vía pública es por la molestia que causan las heces fecales de los canes que no son recogidas por sus dueños, por lo que aconsejan esmerarse en este hábito higiénico.