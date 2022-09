Entrerrianos van a Uruguay a comprar figuritas del Mundial

En al menos dos comercios de Colón, se venden los sobres de cinco figuras a 380 pesos argentinos (68 pesos uruguayos) y a 350 pesos argentinos (63 uruguayos), cuando en Uruguay el costo es de unos 223 pesos argentinos (40 pesos uruguayos), indica El Telégrafo.

Los comerciantes indicaron que adquieren en Paysandú los sobres, como cualquier otro cliente, sin buscar el descuento previsto para vendedores. La falta de la edición argentina en ese mercado motivaría que muchos coleccionistas se trasladen directamente a Paysandú, u otra ciudad fronteriza, para comprar los sobres de figuritas disponibles a 220 pesos argentinos. En Argentina, el precio oficial de venta de los sobres es de 150 pesos argentinos.

No obstante y de acuerdo a lo que averiguó UNO el fervor por las figuritas del Mundial Qatar 2022 en Salto es similar a Argentina, ya que en los kioscos salteños es muy difícil de conseguir debido a la alta demanda que tiene. A poco más de 70 días del comienzo de la competición ecuménica, las figuritas son un tesoro a encontrar también del otro lado del río Uruguay. "Acá no hay nada, toda la gente busca pero no consigue. Recién entré en tres kioscos y no tenían las figuritas. Vienen, pero se las vende como pan caliente", expresó el periodista Alexis Moretti.