Entrerrianos por el mundo

Jesica Porciel y Paul Guerra

Junto a Ignacio, su hijo de 5 años, llegaron a Montenegro hace apenas 20 días. Montenegro es un pequeño país del sureste de Europa situado en la península balcánica, a orillas del mar Adriático. Jesica y Paul cuentan que no fue fácil la decisión: “Sabíamos que queríamos viajar y establecernos en otro país; aprovechando que el trabajo de Paul nos lo permite, elegimos Montenegro porque la aventura estaba asegurada: otro idioma, otra cultura, y además la posibilidad de residir legalmente en el país”. Ignacio, que hasta hace pocos días formaba parte de la sala de 5 de la escuela Galileo Galilei de Paraná, ya comenzó a asistir a una escuela montenegrina donde, incluso, ya hizo sus primeras travesuras. Y en esta aventura familiar, no podía faltar la mascota: Cleo, gata viajera. “Viajó 15 horas en un bolso especial para mascotas pero se portó muy bien”.





Eugenia Barrera

“Mi nombre es Eugenia Barrera, vivo en Manhattan. Me mudé hace un poco mas de 5 años a Nueva York cuando una empresa de videojuegos llamada Rockstar Games me contrató como diseñadora gráfica. Trabajé un par de años para ellos, cumplí mi objetivo que fue crear toda la campaña de GTA5 para latinoamérica. Hace 2 años me casé con un Uruguayo y empecé a estudiar en NYU y The New School. Hoy trabajo freelance para diversas empresas y grandes proyectos. Puedo decir que el dicho de que New York es la ciudad donde tus sueños se cumplen es real. Es la mejor ciudad del mundo”.





Matías Secchi

Con 33 años, es un emprendedor tecnológico que actualmente vive en Nueva York, sin embargo, no podría definir un lugar de residencia, Matías es literalmente, un entrerriano que anda suelto por el mundo. “Cuando termine 2017 voy a haber recorrido 10 países solo este año, y el año que viene seguimos por Europa”, dice. Matías cumplió el sueño de muchos: hizo de internet, su oficina. Y como internet está en -casi- todos lados, este joven emprendedor no tiene límites a la hora de unir sus pasiones: emprender y conocer el mundo. “Trabajo online en cualquier lugar del mundo, es decir: mientras tenga internet tengo oficina. Mi pasión va totalmente de la mano con lo que amo, que es la tecnología”. Matías hizo realidad el sueño de todo milleniall, incluso comparte todas sus experiencias en sus redes sociales. “Soy un afortunado, estoy consciente de eso, porque desde chico este era mi objetivo: todos los días me levanto pensando qué país voy a conocer y, para mí, esa sensación es impagable”.