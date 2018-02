Entre útiles y vestimenta, volver a clases va a costar 1.500 pesos en promedio

El 5 de marzo está estipulado que comiencen las clases y si bien falta poco más de un mes, los comercios de rubros vinculados a los artículos escolares ya están abocados a satisfacer la demanda de los padres que cada vez más temprano procuran ir abasteciéndose para que no se le acumulen los gastos al finalizar el receso de verano. Los referentes de los negocios como librerías, tiendas y zapaterías, coinciden que ya desde diciembre hay quienes empiezan a adquirir productos destinados a la vuelta a la escuela.

Si bien aseguran que no hubo aumentos importantes, al menos en la mayoría de los rubros, entre útiles y vestimenta hay que pensar en un costo promedio de 1.500 pesos por alumno. La cifra puede variar de acuerdo al nivel escolar, ya que para un chico de jardín de infantes hay que adquirir productos bien diferentes a los que se requieren en el nivel Medio o en la escuela Primaria, que por lo general son los que más gastos insumen si se considera que hay que comprarles zapatos, guardapolvo, manuales de estudio y demás artículos como mochila, cartuchera, cuadernos y lápices.

En este marco, Yanina Ortiz, encargada de una librería céntrica en Paraná, explicó a UNO: "La canasta escolar se divide en tres: jardín, Primaria y Secundaria. En jardín incluye artículos como pinturitas, lápices de colores, ceritas, mucha papelería como afiches, cartulinas, goma eva común o con brillo, tijeras y todo lo necesario para empezar a trabajar la motricidad fina. Empiezan a usar masas y a pintar para que los chicos vayan formando las manos para que después puedan escribir y desarrollarse mejor en 1º grado. Una lista básica con esos elementos sale de 400 pesos a 500 pesos".

Respecto del nivel Primario, indicó: "Lo que se lleva hasta 3º grado es el cuaderno, y después incorporan la carpeta. Una lista de ese tipo con cuaderno y demás elementos de la línea más barata está a unos 400 pesos, y si usan carpeta a 300 pesos, siempre hablando de lo básico, sin dibujos ni accesorios".

"La lista de la Secundaria es la más económica porque habitualmente llevan un repuesto de hojas, una carpeta y una cartuchera con lo mínimo y ya está", agregó.

En alusión a los precios, sostuvo que los incrementos en este rubro en particular se dan en setiembre u octubre. No obstante, aclaró que fueron mínimos en el último período: "No han aumentado mucho. Los incrementos van del 5% al 12% en productos importados, pero en los nacionales en librería no pegaron el salto. Ahora inclusive hay algunos que bajan porque hay ofertas, como en repuestos de hojas o en algún tipo de cuadernos".

En cuanto a los valores actuales, señaló: "Un repuesto de hojas arranca en los 100 pesos el de 400 de hoja finitas, y ascienden hasta 350 en promedio el de hojas gruesas, de 480. Los más caros son los que tienen banda reforzada, que ya no se usa más el ojalillo, sino que vienen con una bandita al costado para que no se rompa".

"La carpeta negra básica está a 35 pesos y una con dibujo se consigue a partir de 60 pesos; las más costosas son las que tienen cierre, que salen 240 pesos. En cuanto a las cartucheras, hay una variedad muy grande, las más caras traen luces o lentejuelas a las que se le pasa la mano y se forma otro dibujo, y llegan a los 500 pesos, pero la básica cuadrada de jean está a 30 pesos", dijo, y añadió: "Las mochilas van desde 200 pesos las de jardín, que no tienen muchos dibujos, hasta las que tienen carro y luces, que es la que está de última moda y cuesta 1.500 aproximadamente".

También comentó que los cuadernos de tapa dura de 42 hojas oscilan los 30 pesos el más barato, hasta los 120 pesos uno de marca líder, con un amplio rango de precios intermedios en otras marcas. "La gente generalmente lleva el Éxito o el Rivadavia, que andan en los 80 y los 100 pesos", graficó.

En tanto, según indicó, los lápices y lapiceras, valen de 2 pesos en adelante, los lápices de colores de 12 unidades largos están 20 pesos, la goma de borrar arranca en 3 pesos.





Demanda importante

Rosana Pitia es la propietaria de una librería de calle Buenos Aires y comentó que también hay una demanda importante de manuales y textos escolares: "Las editoriales ya están todas trabajando y los textos que estamos recibiendo son los que el cliente está requiriendo. Por ahora nos estamos manejando en base a pedidos, que son bastantes en esta época, a diferencia de otros años", dijo.

En este marco, indicó: "Lo que más buscan, porque es casi obligatorio para que los chicos aprendan, es un libro que se llama Áreas Integradas, que es para el primer ciclo, es decir para 1º, 2º y 3º grado. Generalmente es de lectura y tiene algo de ciencias y de matemáticas. Se lo solicitan en casi todas las escuelas y cuesta alrededor de 600 pesos. Después están las que piden el manual para el segundo ciclo y hay otras que solicitan textos por áreas, que son cada vez más, y hay mucha literatura complementaria. Ya a partir de cuarto grado van a la escuela con uno, dos o tres libritos de lectura para el año".

Pitia señaló que el aumento en este rubro alcanzó el 20% promedio y el precio de los manuales que estaban a 500 pesos subió a 600 pesos. "Los de áreas específicas oscilan los 360 pesos y lo de lecturas complementarias están en 170", expresó.

Con respecto al guardapolvo, es uno de los artículos que por lo general hay que reponer al inicio de clases debido al crecimiento de los alumnos de un año a otro y por el deterioro que sufren por el uso cotidiano. Pablo Hillman, gerente de una tienda tradicional de la Peatonal abocada a la venta de indumentaria familiar, mencionó que los precios varían según el talle y la calidad: "Tenemos guardapolvos rectos de nena o de varón a partir de los 199 pesos el de talle más chico y de menor calidad, hasta los 499 el talle 16, que es el más grande. El tableado arranca en 249 pesos el de la línea más económica".

El pantalón de vestir gris o azul está a 499 pesos y Hillman adelantó: "Está por entrar este mismo producto pero ya más grueso, para el invierno. Ahora lo que más llevan y solemos quedar sin stock es la remerita blanca o azul para gimnasia, que está en 69,90 pesos".

Según comentó, otros artículos con alta demanda son las medias, que valen 29,90 pesos; los shores escolares blancos o azules, que cuestan 89,90; los buzos y los pantalones de joggin, cuyos precios arrancan en 129 pesos y los de marca propia, de muy buena calidad, están a 179 pesos. "Ya en diciembre había gente preguntando por las prendas escolares y la segunda semana de enero empezamos con las ventas, con una reposición fuerte porque hay muchos que se adelantan a comprar. Ahora nos preparamos para las ventas masivas que son después del 15 de este mes", manifestó.

Los zapatos colegiales son otros de los productos que se precisan al comenzar el ciclo lectivo y los precios también varían de acuerdo a la calidad. En una recorrida por los comercios, se puede conseguir un par de niña o niño a partir de los 690 pesos. Los de cuero, más reforzados, oscilan entre los 890 y los 1.800 pesos.

Haciendo cálculos, para un chico que empieza 1º grado, hay que pensar en invertir unos 1.500 pesos en promedio. Comprando zapatos de 690 pesos, una canasta de útiles básica de 400 pesos, un guardapolvo de 200 y alguna mochila de las más económicas que cuesta 200, ya la suma da 1.490 pesos adquiriendo solo lo elemental.