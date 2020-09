Entre Ríos: UPCN advierte sobre la situación crítica en Salud

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos advirtió de la crítica situación que se vive en la Salud.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de salud en la Provincia. Desde el inicio del aislamiento, UPCN planteó medidas anticipándose a este escenario que no han sido tenidas en cuenta. Solicitamos refuerzo de personal, cobertura de suplencias, elementos de protección personal, licencias profilácticas, entre otros reclamos que fueron desoídos y resueltos en algunos casos a destiempo. Hoy nos enfrentamos con las consecuencias: trabajadores desgastados innecesariamente por el sistema además de la pandemia", remarcó el gremio estatal.

Se recordó: "También pedimos que se testee al personal para evaluar el nivel de contagio y detectar los casos de covid a tiempo y tampoco tuvimos respuesta alguna. Los resultados de la inoperancia son graves problemas para cubrir las guardias en el principal efector de salud de la provincia hoy en día".

Ante esto, se indicó: "Desde UPCN no vamos a tolerar que se responsabilice a los compañeros y compañeras que están en la primera línea de contención de esta pandemia, cuando desde el mismo Estado no se capacitó a tiempo ni se tomaron las medidas necesarias para no llegar a esta situación límite. Exigimos una vez más responsabilidad y verdaderas políticas públicas que no recaigan sobre trabajadores desgastados".