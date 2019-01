Entre Ríos replicará las marchas de antorchas contra el tarifazo

El nuevo aumento de servicios básicos para los primeros meses del año dispuesto por el gobierno nacional y que se cobró incluso la salida del secretario de Energía Javier Iguacel también generó diversas reacciones en el arco político y gremial. La primera respuesta llegó desde el Congreso, donde el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, anunció que insistirá con un proyecto para congelar el aumento de las tarifas.

En el plano gremial, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA), la CTA que lidera Hugo Yasky, y Camioneros iniciarán acciones judiciales y a la vez definieron que todos los jueves de enero y febrero se harán marchas de antorchas en diferentes puntos del país: la primera será el 10 en la Ciudad de Buenos Aires con una movilización hacia el Congreso.





Para el secretario adjunto de la CTA Entre Ríos, Luis Gálligo, este nuevo aumento representa "una nueva depreciación del salario de los trabajadores que siguen pagando un costo elevadísimo".

El gremialista confirmó a UNO que comenzarán a trabajar con las mesas locales para acompañar las protestas del 10, 17 y 24, así como también se piensa proponer una fecha para "repetir la modalidad en Entre Ríos". La conducción local de la CTA tendrá su primer encuentro el lunes, y es allí donde se piensa consensuar un plan de acción conjunto.

En relación a la pérdida que viene teniendo el salario real de la clase trabajadora, el sindicalista fue tajante: "El año pasado se perdieron entre 15 y 20 puntos porcentuales". Sobre las políticas ejecutadas por el macrismo dijo que "son antipopulares" y se mostró preocupado por el esquema de endeudamiento: "Dependemos siempre de los créditos externos que son para pagar el costo del Estado".

En cuanto a la postura de la CTA Autónoma, el secretario general Oscar Muntes adelantó que todavía no tomaron ninguna decisión respecto de plegarse o no a la medida. "Terminamos el año luchando y lo empezamos luchando, con una asamblea por la situación del neuropsiquiátrico de Rosario del Tala", precisó el actual secretario general de ATE.

Muntes se despegó de la figura de Pablo Micheli, ligado a la CTA Autónoma, y que estuvo presente en la conferencia donde se anunció el plan de lucha. "No vamos a ir detrás de ningún dirigente, más allá de que coincidimos con el planteamiento. Pero Micheli no nos representa; mantenemos una línea de coherencia. Como Central vamos a ir monitoreando la situación", aseveró en declaraciones a UNO.



En tanto el secretario general de la CTA Entre Rìos Sergio Elizar afirmó: "Desde Entre Ríos vamos a acompañar las medidas nacionales y vamos a realizar un aporte importante en este sentido. Esta programada una reunión con la junta ejecutiva provincial el viernes y el martes 8 nos juntaremos con los responsables departamentales para organizar la movilización y diagramar acciones en cada territorio".

"Frente a este brutal tarifazo, convocamos a las organizaciones y a la ciudadanía a participar de las acciones nacionales propuestas por el frente sindical, las dos CTA y el frente federal; creemos que solo la movilización popular puede frenar el avance del ajuste del gobierno nacional, por eso vamos a estar en las calle cada vez que agredan la economía de los trabajadores, los jubilados y las pymes argentinas." agregó el referente sindical.



Con respecto a la presentación legal anunciadas por las organizaciones sindicales, Elizar expresó "además de ser una profundización del ajuste que Macri implementa a pedido del FMI, estos aumentos son ilegítimos, porque se han hecho de manera inconsulta, sin audiencias públicas y de forma totalmente unilateral, por eso decidimos recurrir a la justicia".



Por último el secretario general de la CTA Entre Ríos vaticinó "Estoy convencido de que al tarifazo lo vamos a frenar en la calle con la movilización popular, porque la situación de las mayorías es desesperante y no vamos a permitir que se siga castigando a los que menos tienen para que continúe la fiesta del gobierno de ricos para ricos".





CGT Paraná adhiere

La CGT Regional Paraná es una de las organizaciones sindicales de referencia dentro del Departamento con participación activa ante conflictos laborales, en movilizaciones sociales de diversa índole y con voz propia a la hora de analizar la realidad política del país. Uno de los integrantes del triunvirato de la conducción local, Juan Carlos Navarro, aseguró que "no se ha analizado a nivel regional" acompañar el plan de lucha dispuesto por Camioneros, y las dos CTA en rechazo al aumento de tarifas. "Esto no quiere decir que haya gremios o trabajadores adheridos a la CGT que se hayan plegado a la medida", evaluó.

En cuanto a la eficacia de la protesta, indicó que "toda marcha o manifestación que vaya en contra del Gobierno actual o del anterior, por medidas que afecten los intereses de la sociedad son válidos. El anuncio de aumento de tarifas es generador de presiones para los gobernantes actuales", advirtió el secretario general de la Asociación Bancaria.

En tanto, el secretario general de la seccional, Oscar Barbieri, aseguró que adherirán a la medida de fuerza: "Adherimos como CGT según lo hemos conversado telefónicamente con otros dirigentes".





Críticas

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, explicó las razones que motivaron el plan de acción. "Es para rechazar este tarifazo que el Gobierno no tuvo mejor idea que anunciarlo el 28, 29 de diciembre, cuando la gente estaba angustiada por cuidar su fuente de trabajo, por esa mentira del bono que prácticamente nadie lo ha cobrado, sumado a la incertidumbre de no saber si siguen trabajando o no, el Gobierno le da una despedida de año con el anuncio de un aumento de tarifas impresionante".





Acciones





* Medidas judiciales frente a los tarifazos del gobierno de Macri y de acción en la calle.

* Acción penal contra los funcionarios responsables del área.

* Los jueves 10, 17 y 24 de enero habrá marchas de antorchas en todo el país, arrancando el 10 en Buenos Aires a las 18:30 desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación.