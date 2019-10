Entre Ríos presente en el Foro de Comercio y Turismo de la CAME

Organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), culminó ayer en Buenos Aires el Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo y el Seminario Internacional de Centros Comerciales Abiertos.

“Estos encuentros congregan a dirigentes, empresarios y emprendedores de todos los rincones del país para destacar la importancia de las actividades turísticas y comerciales como eslabón clave de desarrollo, y dar a conocer las bondades de los CCA para promover el fortalecimiento de ciudades y revitalizar las áreas comerciales urbanas”, explicaron desde la entidad.

El encuentro comenzó el jueves y se hizo hincapié en la integración del comercio y el turismo como un aspecto clave para el desarrollo local. El futuro de las pymes en un contexto de adaptación tecnológica y cambio social fue el eje central de las disertaciones, a cargo de especialistas en diferentes temas vinculados al comercio y al turismo y de distintas provincias, como Misiones, Jujuy, Tucumán y Mendoza, entre otras.

Con un imponente marco de público proveniente de todo el país, además de los representantes de la CAME, se contó con la presencia de autoridades nacionales, como la del secretario de Turismo, Gustavo Santos; y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Entre los referentes entrerrianos, estuvo Jorge López, presidente del Centro Comercial de Paraná y de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), quien señaló a UNO: “El Foro Cuidad, Comercio y Turismo abarca la realidad de estos tres sectores, que tienen que trabajar en conjunto, y eso para nosotros es muy importante”.

A su vez, comentó: “La delegación de Entre Ríos vino con 35 participantes que pudieron tomar contacto con los dirigentes de otros lugares del país para poder intercambiar sus experiencias y llevarlas a su localidad, sobre todo para ponerlas en práctica. La clave de estos tiempos, como marcaron los disertantes, es trabajar en conjunto y con la participación de todos los actores de cada situación”.

Acto seguido, López destacó: “Para nosotros es un orgullo poder tener dirigentes de todos lugares de la provincia que puedan venir a escuchar a los disertantes y que puedan confraternizar con el resto de los dirigentes del país para que se fortalezcan en sus localidades”.

“Creo que la fuerte discusión en este foro fue que se terminó el individualismo, y si se insiste en un esquema individualista estamos destinados al fracaso. Eso es lo que hay que revertir. Y sobre todo las instituciones tenemos que fortalecernos, convocar a estos cambios y promoverlos, ser actores de este proceso que necesita nuestro país, sobre todo en momentos difíciles. Debemos soñar colectivamente, como manifestó Facundo Manes”, dijo, en referencia a la ponencia del médico especialista en Neurociencia, quien abrió el encuentro con una interesante disertación sobre Revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino.

En el Foro se habló de la importancia de impulsar en distintas localidades los centros comerciales o comercios a cielo abierto (CCA) y del éxito que han tenido las ciudades que han implementado este modelo. Sobre este punto, el dirigente del Centro Comercial paranaense y de Feder reflexionó: “En Paraná hace más de 10 años que venimos proponiendo los CCA y este proyecto hasta ahora ha fracasado, ya que se necesita del aporte del gobierno municipal; sin eso es imposible realizarlo: el gobierno municipal debe hacer los aportes de la infraestructura que se debe realizar, y nosotros como Centro Comercial, organizando a los dirigentes de la zona donde se desarrolla el CCA”.

En este sentido, explicó: “Un CCA es como un shopping, por denominarlo de cierta manera, que brinda todas las comodidades a cielo abierto con los comercios existentes, respondiendo a las pautas culturales de cada lugar. Se lo pone en valor, brinda un servicio, impulsando su crecimiento, y haciendo al bienestar de los clientes, de los compradores y de los turistas. Así que tiene múltiples beneficios”.

López sostuvo que “hubo distintos argumentos por parte del Municipio para no hacerlo”. “Lamentablemente con este último gobierno se inició finalmente la obra. Nosotros habíamos colaborado haciendo algún aporte desde el Centro Comercial, pero por cuestiones presupuestarias está virtualmente parada la obra, a la espera del nuevo gobierno municipal que lo considere como un tema fundamental”, manifestó, resaltando los beneficios que traería contar con un CCA en la capital entrerriana, no solo económicos sino también sociales: “Creo que si tuviesen en cuenta esto, no dudarían en hacerlo”, opinó, recordando las exitosas experiencias de Gualeguaychú, Salta y otras ciudades donde se llevan a cabo este tipo de experiencias.

Betiana Curiotti, una de las integrantes de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, quien también estuvo presente en el Foro impulsado por la CAME, señaló a UNO: “Es una experiencia muy positiva participar en este encuentro. Fue muy emocionante escuchar un montón de cuestiones que fueron planteando y que nos tocan, nos representan y que podemos llegar a hacer un montón de cosas en Paraná”.

“El objetivo es llevarnos ideas de un montón de experiencias de otras provincias que fuimos viendo y que son las que queremos llevar adelante. Al proyecto de tener un CCA en Paraná lo queremos concretar, porque en esta instancia hemos visto casos reales de cómo las provincias han trasformado en CCA sus peatonales o sus microcentros, y queremos que esta sea nuestra realidad”, concluyó el dirigente entrerriano.

Desarrollo turístico

Sebastián Bel, quien hasta hace poco se desempeñó como presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) y actualmente es director ejecutivo del área de Turismo de la CAME, hizo un balance de la importancia de este tipo de encuentros: “En principio CAME es federalismo y acá están los 24 distritos representados por dirigentes de todo el país. Y este Foro está también mostrando el potencial que tiene esta entidad, no solamente para congregar personas para que disfruten del evento, sino también de la calidad de los disertantes”.

Sobre la propuesta de la edición 2019, contó: “Hemos hecho una apuesta diferente a la de otros años, que fue traerlo al doctor Facundo Manes. Advertimos que en los foros anteriores tratábamos problemáticas, diagnósticos o casos de éxito, y en este caso Manes nos dio una visión más alentadora, y creemos que es una de las que se viene difundiendo en todo el país. Creímos que era una buena temática para los casi 500 dirigentes que estamos reunidos en estos dos días”.

Por otra parte, Bel analizó la situación de Entre Ríos como destino turístico y recordó que siempre se posiciona a nivel país entre el tercer o cuarto lugar en relación a cantidad de turistas: “Entre Ríos tiene beneficios que otras provincias no tienen, como su ubicación estratégica, su accesibilidad, pensando siempre en el público emisor, que es Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba y la República Oriental del Uruguay. En ese marco tiene un potencial infinito en cuanto a crecimiento turístico, no solamente en cuanto a cantidad de visitantes, sino también para crecer en infraestructura, porque sabemos que la costa del Uruguay está más desarrollada que la del Paraná y que el centro, entonces creo que deberíamos plantear un plan estratégico para determinar cómo darle más valor agregado y cómo agregar más infraestructura a la costa del Paraná para que se equipare y sea armónico su desarrollo”.

Sobre este punto, observó que en otras provincias el destino más fuerte suele ser la capital y desde ahí las visitas se distribuyen hacia otros destinos turísticos: “En Entre Ríos es al revés, con ciudades muy fuertes de camas amplias, como es Federación, Colón, Gualeguaychú o Villa Elisa, que tienen más capacidad hotelera que la capital entrerriana”.

También se refirió a las obras de infraestructura que deben completarse para un mayor desarrollo turístico de la región, y señaló: “Creemos que tenemos urgente que terminar la autovía que une Paraná y Concordia, ya que eso nos va a dar una mayor accesibilidad, principalmente pensando en la conectividad que debemos tener con Brasil, con Uruguay y con Chile. Es muy bueno y muy interesante que Concordia haya sido elegida para el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para efectuar una reinversión en su aeropuerto, pensando en que va a generar alternativas muy positivas y pensando en que va a ser un aeropuerto binacional y que mucha gente del Uruguay va a estar pensando en poder tomar un vuelo de ahí o hacer escala o en Buenos Aires y salir del país”.

En este marco, puso como ejemplo el aumento de la afluencia turística que se registró en Bariloche a raíz de incrementarse las frecuencias de vuelos: “En el Foro se habló mucho de conectividad. En Bariloche creció la conectividad. Lo mismo pasó con Jujuy, que duplicó su cantidad de pasajeros aéreos gracias a la conectividad. Me parece que por ahí está pasando la política de turismo, en cómo incrementar más líneas aéreas o tramos aéreos, pero para eso necesitamos inversión y el aeropuerto en Concordia creo que en algunos años va a ser tan o más importante que el de Paraná”, dijo.

Hoy y mañana se llevará a cabo, también en Buenos Aires, la Feria Internacional de Turismo (FIT) en la que se mostrarán las propuestas de las distintas provincias.

Optimismo de cara al verano

Durante el Foro los empresarios del sector turístico se mostraron optimistas de cara al próximo verano y anticipan una buena temporada. En este marco, aseguraron que el tipo de cambio competitivo y el Ahora Turismo en 12 cuotas, fomentarán el movimiento interno, mientras que la gran apuesta es atraer al turismo receptivo. “Somos el cuarto complejo exportador de la Argentina”, sostuvo el secretario de Turismo de Nación, Gustavo Santos. En tanto el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, señaló que “en tiempos de crisis el turismo genera oportunidades”.

El turismo genera más de 1 millón de puestos de trabajo, y uno de cada seis empleos futuros en el mundo los va a generar directa o indirectamente esta actividad. Es por ello que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reunió a más de 500 dirigentes empresarios de comercio y turismo de todo el país bajo el lema El futuro de las pymes en un contexto de adaptación tecnológica y cambio social. “Comercio y turismo son los sectores que más empleo generan en Argentina”, indicó el presidente de CAME y apuntó a la regionalización: “El turismo es la herramienta para fortalecer las regiones de nuestro país, hay que identificar las potencialidades de cada una y trabajar en conjunto”, dijo Díaz Beltrán.

En la apertura del XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, Santos analizó la Situación del Turismo Mundial y perspectivas de Argentina. Allí resaltó: “Somos el país con mayor cantidad de turismo receptivo de Sudamérica, con casi 7 millones de turistas extranjeros en 2018”, posicionándose así en el cuarto complejo exportador de la Argentina. En este sentido, destacó la primera estrategia digital de promoción que impulsó este gobierno.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, según el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por primera vez se alcanzará el récord de 3 millones de turistas extranjeros. “El 3% del PBI de la Ciudad lo genera el turismo”, remarcó. Además, hubo conferencias sobre ciudades inteligentes, el liderazgo de la mujer en el turismo, inteligencia turística, nuevas tecnologías en Centros Comerciales Abiertos y la disertación de Facundo Manes sobre Revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Con relación a la importancia de viajar, el reconocido neurólogo señaló: “Las cosas que nos dan placer es el contacto humano, fortalecer el presente, no estar preocupados acerca del pasado o el futuro, evitando tener pensamientos tóxicos. Por eso desconectarnos, viajar, nos da elementos de bienestar”, y apuntó a que “el principal motor de la economía son los cerebros de los ciudadanos y los países que más invierten en desarrollo y ciencia son los que más avanzan”.