Entre Ríos, entre las tres provincias con más discriminación

En las estadísticas dadas a conocer en aquel entonces, Entre Ríos es la tercera provincia del país con mayor tasa de discriminación en los ámbitos educativos y laboral, después de Tierra del Fuego y Salta.

Los números reflejan inclusive que se supera la media nacional: mientras a nivel país siete de cada 10 argentinos se sintió discriminado alguna vez (72%), en la provincia fueron ocho de cada 10 personas las que tuvieron esta percepción (83%).

En Entre Ríos se busca generar mayor conciencia sobre la discriminación, que puede tener efectos devastadores..jpg En Entre Ríos se busca generar mayor conciencia sobre la discriminación, que puede tener efectos devastadores.

La práctica discriminatoria que ocupa el primer lugar son las discriminaciones estéticas, sobre todo por el uso de aros o tatuajes; luego las corporalidades; y la tercera es hacia pobreza, generando en cualquier caso algún impacto emocional negativo y hasta graves secuelas en quien es víctima.

Melisa Albornoz, la delegada del INADI en la provincia, comentó a UNO que “la idea es presentar los números y las estadísticas que se dieron a conocer en el mes de mayo en lo que respecta al Mapa Nacional de la Discriminación, elaborado en base a una serie de encuestas hechas en 2019 y 2020, que reveló a través de diferentes preguntas que Entre Ríos ocupa el tercer lugar entre las provincias con mayor porcentaje de discriminación”.

Al margen de los actos de discriminación que ocurren en las redes sociales, bajo el amparo del anonimato, existen dos ámbitos recurrentes en los que se generan comportamientos discriminatorios. Sobre este punto, la funcionaria señaló: “El primero se da en el ámbito educativo y el segundo en el laboral. Estamos hablando de porcentajes bastante amplios y la idea de esta reunión es poner en conocimiento de estas cuestiones a los legisladores y legisladoras, y también funcionarios afines, porque todos tenemos que tener en cuenta que a la discriminación no vamos a poder erradicarla solos desde el INADI como organismo, sino en base a un trabajo articulado que tenemos que llevar adelante con todo el Estado”.

Acerca de las estadísticas que ubican a la provincia entre las tres primeras provincias con más casos de discriminación, aclaró: “Es una provincia en la que va creciendo la concientización obre el tema y la gente ha dejado de naturalizar algunas prácticas, así que se expresa mas cuando se siente discriminado por alguna palabra o por algún acto o un hecho puntual. Entonces, no es que somos una de las provincias con mayor cantidad de casos de discriminación en términos negativos, sino que quiere decir que también se habla mucho de esta situación y se ha tomado conciencia respecto a todo lo que es una práctica discriminatoria en sí”.

Acciones

Albornoz destacó que desde el INADI vienen trabajando articuladamente con el Observatorio de Derechos Humanos y Género, creado bajo la órbita del Senado de Entre Ríos y bajo la dependencia de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Laura Stratta, para abordar la temática de géneros desde la perspectiva de los derechos humanos. “Con ellos presentamos en conjunto este mapa. También en septiembre se presentó un trabajo sobre la situación laboral en determinados ámbitos, del que forman parte el Observatorio, la Secretaría de Trabajo de la provincia, y también la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, con módulos de capacitaciones para abordarlos en el ámbito laboral con trabajadores y trabajadoras que pertenecen a distintos sindicatos. Esto es muy importante, porque estamos hablando del ámbito laboral un espacio donde de manera bastante fuerte se ve mucha discriminación”.

En cuanto al ámbito escolar, donde también se advirtió una alta tasa de discriminación según las encuestas realizadas, comentó: “Hemos presentado recientemente un proyecto en el Consejo General de Educación, en el que proponemos la capacitación a los docentes en lo que respecta a discriminación, pero todavía no hemos tenido una respuesta. No obstante, venimos trabajando con las escuelas en tanto y en cuanto nos lo permiten, porque al no tener todavía un convenio firmado, dependemos de la voluntad de las escuelas, que son bastante reacias a abordar esta problemática”.

Acerca de esta cuestión, advirtió: “A los docentes en general le faltan los recursos para poder solucionar situaciones que se les presentan todos los días. La hemos planteado varias veces a esta situación, ya que es un tema para prestarle atención, sobre todo en la niñez y la adolescencia”.

Por otra parte, recordó que si bien el organismo no tiene poder sancionatorio, habitualmente reciben denuncias en la oficina de Paraná, donde brindan asesoramiento e información. “La oficina es bastante activa en cuanto a denuncias y consultas. Tratamos siempre de no llegar a la denuncia y lograr un acuerdo. Muchas veces ocurre, quienes discriminan reconocen su falta y nos solicitan capacitación o generar alguna actividad. Me parece que hay que ir también por ese lugar, haciendo que la otra parte reconozca que estuvo mal lo que hizo, porque si se hace la denuncia y hay que esperar un dictamen, y según lo que diga el dictamen, ver si se trató de una práctica discriminatoria o no, y en general lo que tenemos que hacer es generar conciencia”, reflexionó.

Por último, brindó los canales de comunicación del organismo en la capital entrerriana para atender consultas: el correo es inadi@entrerios.gov.ar; el teléfono es 0343-4222340; y la atención personalizada se realiza en calle Enrique Carbó 750, de lunes a viernes de 8 a 13.