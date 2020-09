Este lunes 21 de septiembre es el Día de la Sanidad y la jornada elegida por enfermeros de Entre Ríos para realizar una movilización desde las 10 en las plazas de las diferentes localidades para visibilizar las precarias condiciones laborales que tienen actualmente, para reclamar paritarias y reivindicación laboral. "Hemos llegado a este punto, en un año muy difícil, en el que se realizaron muchas cosas pero ninguna relacionada con el cuidado del personal de salud", dijo Ana Bejarano, enfermera del área de Terapia Intensiva de clínica La Entrerriana y tesorera de Asociación de Enfermería de Entre Ríos en diálogo con radio La Radio de UNO 97.1 La Red Paraná.

"Queremos expresar el sentir de los enfermeros. Es una movilización para visibilizar lo que esta detrás de un barbijo y una antiparras de un enfermero, todo lo que los políticos y quienes toman decisiones quizás necesiten ver que no es más ni menos que las condiciones en que trabajamos actualmente", expresó y añadió que entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet con diferentes puntos. En Paraná la concentración se realiza en la plaza 1° de Mayo.

enfermeros1.jpg Enfermeros harán una movilización este lunes a las 10 en las plazas de Entre Ríos. Reclaman mejores condiciones laborales, paritarias y reivindicación laboral

"Necesitamos un gesto. Saber que están pensando en nosotros y que, una vez terminada la pandemia no nos olvidarán. Lo que realizamos el lunes no es un paro, todos los cuidados de la sociedad están cubiertos. Lo que hacemos es una movilización para crear líneas constructivas para este sufrimiento que estamos viviendo los enfermeros", mencionó la profesional.

domingo.jpg Los trabajadores de la salud que están en la primera fila junto a los pacientes con coronavirus, trabajan entre 13 y 14 horas diarias. Foto Télam

Bejarano aclaró que eligieron y aman su profesión. "Quienes trabajamos en Salud, muchos tenemos doble empleo, es decir 16 horas de trabajo diarias, porque no nos alcanza el sueldo. Y quienes específicamente hacemos cuidados intensivos trabajamos en dos lugares porque es escaso el personal capacitado. La causa de la escasez de profesionales capacitados es que nadie nos paga la capacitación, es que da lo mismo capacitarse o no, porque nuestra ley de Enfermería tiene media sanción y no sale y porque no están reconocidas las especialidades", señaló la entrevistada.

Explicó además que un enfermero que recién se inicia cobra un sueldo mensual de 37 mil pesos por 44 horas semanales.

"En el mundo colapsó el sistema de salud y fue terrible, nos desvela pensar en eso. En otros países, tras el colapso, muchos trabajadores no quisieron volver a las áreas de cuidados intensivos, porque llegaron hasta tener que elegir colocar un respirador a un paciente y a otro no. Ojalá eso no nos pase, porque es sistema de salud que se armó es lo que hay. Incluso creemos que puede empeorar si el personal de salud se sigue enfermando", concluyó Bejarano.