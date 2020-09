Entre Ríos: Denuncian que rosarino usurpó isla de Victoria

rodriguez signes.jpg

Rodriguez Signes indicó que el jueves mantuvo una reunión con el director de Tierras Fiscales de Entre Ríos, Leonardo Caluva, quien le informó la detección, en la zona de El Banco, jurisdicción de Victoria, de un titular dominial de una isla ubicada frente a Rosario, que usurpó el lugar que es dominio público de Entre Ríos.

“Se trata de una persona que tiene domicilio en Rosario. En los próximos días, vamos a estar en Victoria; nos presentaremos en el lugar y haremos una reunión con la gente del Registro Civil y de la Policía. Hablamos mucho del tema de los incendios, pero no hablamos nada del dominio público, que es lo que venimos defendiendo hace 10 años, y de algunas actitudes de gente que no vive en la provincia de Entre Ríos, pero que llega y usurpa”, denunció el funcionario.

Islas de Victoria frente a Rosario incendios (3).jpg

Rodríguez Signes agregó: “Nos indigna que la gente utilice cualquier clase de medios para este tipo de acciones. En este caso, esta persona hizo un plano de mensura, se inscribió en el registro, e inició el trámite para conseguir la propiedad en una zona de más de 100 hectáreas, que tiene un valor muy importante a nivel económico, que también frente a Rosario hay acceso, por el lado del puente, hay construcciones allí y eso le pertenece a la provincia de Entre Ríos”.

“Entonces, hablemos de los incendios, eso me parece muy bien, hablemos del ambiente, excelente, pero también hablemos de actitudes de personas que vienen a usurpar dominio público. Y cuando digo dominio público, es de todos los entrerrianos. Por eso cuando dicen ´las islas no se tocan’, bueno, que efectivamente no se tocan desde el punto del dominio público de la provincia de Entre Ríos”, concluyó el funcionario.