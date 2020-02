Héctor De Los Santos/De la Redacción de UNO

Se reúnen en los andenes abandonados de la exestación de trenes de Concepción del Uruguay para diagramar actividades que sumen más gente a su causa histórica, y por momentos utópica, de trabajar para que el tren vuelva a las vías de La Histórica.

Juntos conformaron un Ferroclub que sigue más activo que nunca y han incorporado actividades que renuevan sus ganas de recuperar la perdida vitalidad que alguna vez tuvo el ferrocarril en toda esta parte de la costa del Uruguay.

Hace pocas semanas renovaron su comisión directiva, la cual ahora será presidida por un extrabajador del riel, Fabio Ferreyra, un hombre nacido en una familia históricamente ferroviaria y que trabajó desde 1987 a 1993 en el Urquiza cumpliendo funciones, tanto en Basavilbaso como en Concepción.

“Hemos podido avanzar como grupo humano y consolidar una bella unidad de cara a lo que siempre fue nuestro sueño, que es el del regreso del tren a Concepción del Uruguay”, remarca Ferreyra como objetivo central.

A dos años de su fundación, este grupo de vecinos de la ciudad está más abierto que nunca para sumar socios con ganas de luchar por cumplir la misión de “devolver al Gigante sobre rieles a la ciudad y la región, después de que en 2016 los servicios de pasajeros que unían las dos costas de la provincia fueran cancelados sin previo aviso”, afirmaron desde el grupo.

Sumar gente

“El 2020 nos espera cargados de energía y un viento a favor para el cumplimiento del mismo. Fue por este motivo que hemos decidido unánimemente renovar las autoridades, eligiendo a Fabio como la nueva cara de un grupo abierto e independiente, con miras a crecer y a luchar dentro todo lo relacionado con la actualidad ferroviaria”, señalaron.

Desde la nueva comisión afirman que en esta nueva etapa están invitando a sumarse a todo aquel que tenga ganas e ideas, para que tal y como expresan en su Fanpage de Facebook, la ciudad pueda recuperar un elemento muy importante que nunca debió perder.

Junto a Ferreyra, Javier Almirón asumió la responsabilidad de ser vicepresidente. Javier es profesor y fue, desde 2017, uno de los pilares fundacionales del equipo, con el cual siempre demostró compromiso para que el club crezca y pueda seguir dándose a conocer.

“Agradecemos con respeto a todos los integrantes de la primera comisión que el Ferroclub tuvo en estos dos años, que serán memorables y ya forman parte de la historia, con mayúsculas, de esta causa que sigue y no para nunca más. En especial, a Fabricio Álvarez y Ricardo Lugrín, quienes continuarán trabajando desde nuevos lugares para seguir yendo por más”, remarcaron.

Retazos de historia

Dentro del esquema de trabajo que han incorporado en esta nueva etapa del Ferroclub, también han organizado una serie de encuentros dedicados a recuperar parte del pasado grande de la actividad ferroviaria en la región, y particularmente de algunos aspectos poco conocidos de la historia vinculada a la vieja estación y su trabajo.

A través de un trabajo de enorme calidad, Carlos Ratto y Virginia Civetta, dos investigadores de la historia de Concepción del Uruguay y responsables de un espacio en Facebook denominado Concepción del Uruguay, Historia y Turismo, han logrado dar a conocer aspectos poco difundidos de la antigua estación de trenes de esta ciudad.

El hecho puntual por el cual se reunieron con el Ferroclub fue para acercarles material y confirmar la existencia de dos torres parecidas a las del Palacio San José coronando el edificio de la estación de trenes. Finalmente desaparecidas hace más de un siglo, no había mayores registros que confirmaran la existencia de estas estructuras hasta la aparición de fotografías que así lo demuestran.

“Hasta el momento, sólo conocíamos la existencia de una sola foto que mostraba a la estación de trenes del Ferrocarril Central Entrerriano con dos torres que coronaban la parte del centro del edificio. Esta foto, pese a su obvia similitud con la actual, no permite ver ningún cartel que asegure que se trataba del edificio de la Estación de Concepción del Uruguay, lo que hacía dudar de que esta foto fuera de aquí, aunque se puede leer en la misma “Estación del F.C.E.R.” y “Recuerdo de Concepción del Uruguay”, sumado a que no se conocían relatos de que en algún momento de su historia las hubiera tenido, se terminaba por asumir que esa foto no era de la estación de Concepción del Uruguay”, remarcaron.

“Gracias a un aporte de Andrés Rousseaux, que nos acercó a un sitio donde se venden postales viejas de diferentes partes del país y del mundo, pudimos acceder a dos postales más que muestra la estación de esta ciudad con sus dos torres. Una de ellas, fechada en 1905, toma el frente de la estación donde se puede apreciar también la existencia de dos aljibes, es editada por la Imprenta de A. M. Piñón – Uruguay y la misma, la N° 2 de la serie, titula “Estación del F.C.C.E.R.”, precisaron. La otra está fechada en el año 1909, y es una edición de la “Librería del Colegio”, N° 18 y se titula “Estación del Ferro-Carril C.E.R.”, y esta ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos”.

Acompañados por los miembros del Ferroclub, los investigadores tuvieron la posibilidad de recorrer la estación y comprobar las similitudes entre el actual edificio y el que aparece en las postales de principio del siglo XX. “Según una versión oral que no es posible hasta el momento comprobar, una de las torres sufrió graves daños”, confirmaron.