El actual intendente, Enrique Cresto, se impuso ayer en las elecciones generales para gobernar por otros cuatro años la ciudad de Concordia. El candidato del Frente Justicialista ratificó lo realizado en las PASO y se imponía con el 61% de los votos al cierre de esta edición. El Departamento contó con la asistencia a las urnas del 84% del padrón electoral.

Con el triunfo de ayer volvió a doblegar al candidato de Cambiemos, Roberto Niez, tal cual lo que ocurrió en 2015. En aquella oportunidad la diferencia fue de 11 puntos, mientras que en esta ocasión la distancia se aumentó a 20. Hace cuatro años Cresto obtenía el 45% de los votos.

Cresto había quedado bien posicionado en las PASO de abril, cuando había obtenido el 47% de los votos, mientras que la fuerza del Partido Justicialista había alcanzado el 70% de los votos. Niez no había tenido oposición en su partido político y aquella vez alcanzó el 22%.

Avanzado el escrutinio, pasadas las 21, Cresto se manifestó ante sus seguidores en su búnker ubicado en avenida Eva Perón. “Fue un acto eleccionario ejemplar, con un hermoso día de la democracia. Agradecido por el acompañamiento y a trabajar por todo lo que falta. Ahora se viene un proceso diferente, no solo en Concordia sino en Argentina. A este resultado lo veo como un acompañamiento a muchas cosas que hicimos bien, pero también es un mensaje a un modelo de país, que la gente apostó en su momento, pero hoy dijo basta y eso se puede ver en la provincia de Entre Ríos”, manifestó a LT15 Radio del Litoral.

“Esto es un trabajo en equipo con el gobernador Bordet, con quien pudimos crecer, avanzar y resistir en un momento de crisis de la Argentina”, agregó el reelecto intendente, y explicó: “Con Bordet marcamos una forma de construir de manera moderna, de construir consensos y de no confrontar con la confrontación misma, pero nunca claudicar en los intereses de la provincia”.

Por su parte, Roberto Niez no reconoció la derrota. “La gente se ha expresado. Hasta que no tengamos el resultado final no podemos aventurar nada. Estoy contento porque para nosotros es importante participar de esta elección”, dijo. En tanto que al ser consultado sobre su futuro político, expresó: “Vamos a seguir trabajando por esta Concordia para lograr una mejor ciudad”.

Durante el conteo de los votos, la actual concejala de Cambiemos, Magdalena Reta de Urquiza, indicó: “Nos han robado muchas de nuestras boletas, las arrojaron por las ventanas. Tenemos que modificar el sistema de voto porque perjudica a los partidos chicos, con los costos que tiene la impresión de las boletas”. El coordinador electoral en el distrito Concordia, Luis Alberto Moix, indicó: “Se desarrolló en forma muy pacífica, tuvimos un porcentaje de votantes muy similar a las de las PASO”.

Antecedentes

Cabe destacar que en 2015, cuando llegó Cresto por primera vez al sillón de Zorraquín, se impuso con el 45,08% de los votos. En aquella oportunidad, la fórmula Cresto-Gay se impuso a Roberto Niez de Cambiemos con 11 puntos de diferencia, ya que el actual titular de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande obtuvo el 34,26%. En 2011 Gustavo Bordet había ganado con el 49%.

Departamento

En La Criolla se impuso Edgardo Stuker (PJ) por 226 votos sobre Walter Silva Müller (Cambiemos). En Estancia Grande se impuso Pablo Goldin (Progresa Estancia Grande) y terminó con 24 años de la familia Lladós. En Puerto Yeruá se impuso Daniel Benítez (PJ) y duplicó en votos al candidato de la oposición. En Los Charrúas volvió a ser reelegido Ariel Panozzo Zénere (PJ). En Colonia Ayuí también tendrá un segundo mandato Edgardo Almada, del PJ.