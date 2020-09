Enfermera del San Roque afirmó que son 247 los trabajadores de salud que están aislados

La enfermera del hospital Materno Infantil San Roque e integrante de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Viviana Rivero, reveló que hasta el 2 de septiembre se habían aislado a 247 trabajadores de la salud en el nosocomio por el avance de la pandemia de coronavirus. Los datos pertenecen a un relevamiento, donde se identificó a los agentes aislados por cada sector: son 78 los profesionales actualmente confinados, en Enfermería 105 y en Escalafón General 64, lo que determina un total de 247 empleados afectados por haber sido contactos estrechos o definidos como casos sospechosos.

La representante sindical sostuvo que la principal preocupación del sistema de salud, principalmente en el caso del San Roque, es que ante la continua necesidad de aislar personal se reduce el plantel de permanente, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo para los empleados que siguen prestando servicio. “Quedaron postergadas las licencias profilácticas, entonces tenemos un plantel desgastado, que está trabajando con el virus con lo que eso conlleva. Hay audios de enfermeras quebrándose, angustiadas, entonces largué un posteo”, manifestó la delegada gremial.

Viviana Rivero 60 enfermeras/os aisladas/os en nuestro hospital , y los que estan trabajando estan desgastados , sin licencias . Ayer... Posted by Viviana Rivero on Wednesday, September 2, 2020

En contacto con UNO explicó que el problema sanitario se agrava con el paso de los días, y que una muestra de esta realidad es que los pacientes con Covid-19 se distribuyen en todos los servicios. “Se hablaba de cerrar una sala porque en su momento el personal de Cirugía estaba aislado y no había personal. Esto va a ir en crecimiento y dentro de poco tiempo no va a haber gente para trabajar”.

Rivero denunció que los trabajadores suplentes se están yendo a prestar servicio a la provincia de Jujuy. “Los chicos estuvieron desde marzo sin trabajar, porque cuando desde ATE pedimos que se les dé las profilácticas, para no dejar a tantos suplentes sin suplencias. Pero se tomó la decisión de no otorgar las profilácticas. Hoy no contamos con esa gente y la situación se agrava más”.

“También Enfermería quisiera aislarse en casa y cuidar de la familia que ya es mucha la angustia que se carga teniendo exponer a nuestros seres queridos o tomarnos una licencia por el estrés que no solo se contemple a los funcionarios sino a los que están en la trinchera batallando con el virus también se los considere , mismo derecho para todas/os !!!!”, publicó la trabajadora en su perfil de Facebook.