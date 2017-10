Encontraron petróleo en Uruguay a solo 150 kilómetros de Colón

La noticia ocupó los portales de los principales medios uruguayos: en el Departamento Paysandú, a solo 150 kilómetros de Colón, con un pozo de casi 10 cuadras, los charrúas encontraron petróleo. Aún restan estudios, dicen los voceros oficiales del gobierno, para determinar si es comercializable. En Entre Ríos, el geólogo Sanguinetti aportó datos científicos e históricos que hablan de la presencia de "oro negro" en la región.

Fue el gobierno uruguayo el que informó sobre el descubrimiento de hidrocarburos en el Departamento Paysandú, al noreste, en una zona llamada Cerro Padilla. El hallazgo se dio en el marco de exploraciones que realizaba la empresa Schuepbach Energy Uruguay bajo los contratos de exploración que mantiene en Salto y Piedra Sola.

De todos modos, se apuraron a aclarar que todavía deben determinar si el descubrimiento es posible de ser comercializado y estudiarán las condiciones del hidrocarburo encontrado. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, pidió prudencia.

El geólogo paranaense José Sanguinetti ejerció 50 años su profesión y conoce la región. Tras el hallazgo en Uruguay, explicó a UNO: "Estamos inmersos en una cuenca sedimentaria que es la Chacoparanaense y los yacimientos se desarrollan dentro de las cuencas como estas. Dentro de la misma, hay zonas más factibles y otras menos, respecto de la estructura. En la cuenca de la provincia, con el paso de los años y las investigaciones de YPF hay expectativa en la zona norte, hay también un documento, un antecedente de una perforación que hizo un organismo uruguayo en Salto, frente a Concordia. Entonces se cortó una formación de estratos con características favorables para la acumulación de hidrocarburos. Entonces no encontraron ni gas ni petróleo, pero sí material favorable para contener o generarlo".

Señaló que hacia el sur de la provincia y de Uruguay, las condiciones geológicas cambian si bien se está dentro de la misma cuenca y las posibilidades de encontrar hidrocarburo comienzan a desaparecer.

Con cautela ante la proximidad del anuncio de Uruguay, señaló: "Lo que pueden haber encontrado es algo parecido sin llegar a formar un yacimiento o una formación con características de materia orgánicas que confunden o generan expectativas", y el geólogo reafirmó que hacia el sur de Entre Ríos y su equivalente en Uruguay, desde la altura de Concordia y Salto, no son las condiciones del subsuelo las propicias para contener yacimientos.

En la provincia mucho se habló sobre la exploración de petróleo. En la historia, allá por la década del 60 hubo trabajos encarados en zonas del Departamento Nogoyá y se dijo entonces que se había hallado roca madre. Cada vez que Uruguay dio un paso en el tema, en la provincia volvió a discutirse la posibilidad, es que más allá de cuestiones técnicas importantes, el proceso para encontrar petróleo tiene similitudes al de las termas.

Más acá en el tiempo, años atrás, hubo estudios y análisis llevados adelante por YPF y hasta se habían delimitado zonas: una en Paraná y otra en Federación y Concordia. También hubo un gran debate sobre la técnica de exploración y extracción, ya que sectores políticos y económicos impulsaron el fracking –la fractura hidráulica– actividad que encontró la oposición de otros sectores políticos y ambientalistas. Pionera en el país, Entre Ríos se declaró libre de fracking en junio.

Sanguinetti explicó: "La zona norte de Entre Ríos tiene condiciones porque la cuenca sedimentaria de profundidad es apta para albergar yacimientos económicos, pero eso se debe investigar. Se quiso hacer en su momento una investigación y perforaciones sísmicas, pero no se pudo por la prédica ambientalista que eso suscita". Contó que en Santa Fe y en Chaco se han hecho perforaciones con el mismo fin y que en Paraguay y Brasil hay regiones en donde ya se encontraron niveles económicamente explotables de hidrocarburos. "No se puede desechar la posibilidad en Entre Ríos y a futuro se investigará, cosa que ahora no se hace en detalle", remató.

El hallazgo en Uruguay se produjo en el pozo Cerro Padilla X-1. En la zona se alcanzó una profundidad de 845 metros. El análisis mostró 2 metros de arena con saturación de petróleo, pero a una profundidad de 973 metros. La fluorescencia –análisis que permite detectar la presencia de hidrocarburos– ocurrió a lo largo de todo el intervalo. Es el primer pozo exploratorio en 30 años en Uruguay y el primero en el que hubo un hallazgo. De manera oficial, aclararon: "Todavía restan trabajos de exploración y análisis para llevar adelante, pero los datos que se han adquirido durante esta perforación han permitido mejorar el entendimiento de la geología y el potencial exploratorio de la cuenca norte".









