En Viale buscan los contactos de los tres casos de Covid-19

El hospital Castilla Mira de Viale informó este viernes que el equipo de Epidemiología del nosocomio se encuentra investigando y estableciendo los nexos epidemiológicos de los tres pacientes con Covid-19 positivo detectados hasta el momento en esa localidad del Departamento Paraná.

En el transcurso del día y por disposición del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) provincial, el hospital se está comunicando telefónicamente con los contactos estrechos de los casos confirmados para "indicar aislamiento preventivo de la persona y de todo su grupo conviviente durante 14 días", señalaron desde la institución.

Además, mediante un comunicado que lleva la firma del director Ramiro Molina Bazán, se dejó "constancia pública" de la acción detallada y se apeló al "sentido de responsabilidad individual para controlar la transmisión del virus".

Ante cualquier inquietud, de haber tenido contacto con los casos positivos o presentar síntomas, las persona involucradas deben comunicarse de inmediato al 4920057 o por WhatsApp al 3435314331.

Anonimato

Por otro lado, el hospital de Viale salió a aclarar que difundir datos sobre la identidad de los pacientes está prohibido por ley, ya que podría afectar a la persona, a su familia y afectos.

"A menudo se demanda información sobre la identidad de los pacientes en estudio o con Covid-19 positivo, así como de sus nexos epidemiológicos y contactos estrechos", advirtieron las autoridades sanitarias en la página web del Castilla Mira.

"Los trabajadores de la salud no deben brindar información sobre la identidad y el estado de los pacientes, lo que no significa que ellos mismos no puedan darlo a conocer o expresar su consentimiento para tal fin", aclararon.

La comunicación se produjo luego de que comenzara a circular información sobre los apellidos de las personas con la enfermedad e inclusive de qué manera se habrían contagiado, en referencia a supuestas reuniones sociales.

La Ley Nacional Nº 26.529 del Derecho del Paciente está vigente desde 2010 y regula las relaciones civiles entre el paciente y los equipos e instituciones de salud. Entre otras cosas, establece que la información y documentación clínica del paciente debe contar con el debido resguardo de la intimidad del mismo y garantiza la confidencialidad de sus datos sensibles, informaron.

Por su parte, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece el resguardo integral de datos asentados en archivos o registros públicos o privados para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas.

El derecho a la confidencialidad del paciente es también una expresión del derecho a la intimidad que garantizan el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948), y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, existe el llamado secreto estadístico que establece que las declaraciones y/o informaciones individuales no podrán ser comunicadas a terceros ni utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que permitan identificar a la persona o entidades.