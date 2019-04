En Uruguay ya cargan arroz en cáscara con destino a Costa Rica

El buque Nordic Stavanger, de bandera liberiana ya amarró en los muelles de Concepción del Uruguay en plan de carga de alimentos, arroz, con destino a Costa Rica. Como informó UNO es la séptima nave que amarró en el puerto entrerriano en lo que va del año.

En esta oportunidad, el carguero transportará 20.000 toneladas de arroz cáscara a granel con destino al país centroamericano.

Es un bulk carrier de mayor tamaño a los que llegan generalmente al puerto de Concepción, con una eslora de 190 metros. Los trabajos del embarque comenzaron en la mañana de ayer: operaciones de las plataformas de descarga, silos y cintas elevadoras de carga. En este sentido, las actividades comprenderán toda la semana.

El destino de la carga será distinto al que está acostumbrado el puerto uruguayense, pero marca también la apertura de mercados que el arroz entrerriano viene desarrollando a lo largo del último tiempo.

Finalmente, para los últimos días de abril llegará otro buque de cargas generales para un nuevo embarque de troncos de pino para China.

La última operación data de la semana pasada cuando el buque carguero TS Bravo, de bandera panameña, finalizó la carga de troncos de pino con destino a China desde el puerto de Concepción del Uruguay. El trabajo involucró a más de 500 camiones que transitaron de forma constante por la zona portuaria de La Histórica trasladando su carga desde las diferentes zonas destinadas al acopio, hasta los muelles 14, 15 y 16 bis de la terminal portuaria.

En tanto, en la reunión del Consejo de Delegados del Tercer Distrito de Federación Agraria Argentina los productores manifestaron que la preocupación mayor del sector "es cómo se encarará la campaña que viene con créditos que tienen tasas inviables y este rumbo que, la verdad, está haciendo muchísimo daño", indicó a la agencia AIM el vicepresidente nacional de la organización, Elvio Guía. Además, se planteó la preocupación ante el amparo que restringe el uso de fitosanitarios.

En el encuentro "se dialogó sobre la situación del país, en general, y del sector en particular y sobre todo lo que se planteó al presidente (Mauricio Macri) en la reunión que hubo en su paso por Entre Ríos", explicó Guía. Al respecto, precisó que los principales problemas que advierten son tres: las altas tasas en los créditos para financiar la cosecha, las restricciones a la aplicación de fitosanitarios y los caminos rurales.

En ese sentido, indicó que se seguirá trabajando "insistentemente en el tema de financiamiento, ya que no se puede seguir produciendo (sobre todo, el productor chico que tiene la producción como forma de vida) con estas tasas de intereses, a lo que hay que sumarle el problema del sistema cooperativo, que financia la mayor parte de la producción en la provincia".

"Hay una preocupación muy fuerte de cómo seguir adelante. Más allá de que estamos transitando una buena campaña (tanto de soja como de maíz, luego de la de trigo), después de tres campañas, de las que dos fueron malas, el productor está en problemas", dijo el dirigente nacional de FAA, quien subrayó que los principales perjudicados son quienes tienen la actividad como forma de vida.

Al respecto, indicó que saben que el Presidente prometió que en algún momento se iba a descomprimir la situación, pero aseguró que "hoy es insostenible e inviable seguir produciendo con estas tasas de interés y con este costo financiero".

Para el referente "se tiene que volver al circulo virtuoso de generar trabajo, pero para eso debe haber un financiamiento acorde, no solamente para capital de trabajo sino, también, para inversión y, sobre todo, incentivar a los productores para que sigan invirtiendo y no que se frenen", ya que contó que hay un fuerte desaliento: "Alguien decía que es más rentable aguantar el arroz y poner la plata a generar intereses y no reinvertir en el campo y, lamentablemente, eso es una realidad concreta".