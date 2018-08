En un sector con alta informalidad, empleadas domésticas tendrán suba del 25%

Mediante Resolución Nº 1/2018, el Ministerio de Trabajo de la Nación oficializó el aumento del 25% a las empleadas domésticas que se aplicará en cuatro cuotas. Como integrante de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares participó en la discusión salarial el Sindicato de Empleadas Domésticas de Entre Ríos.

Su titular, Manuela Muñoz, confirmó a UNO que el incremento llegará hasta marzo, y que la sumas no son acumulativas: el acuerdo formalizado por la cartera laboral nacional contempla un incremento retroactivo a julio del 12%; el 5% en setiembre; el 5% en diciembre y el 3% en marzo de 2019. Para ese mes se podrá también hacer uso de la cláusula de revisión.

La resolución oficial también indica que se incrementó el porcentual por "zona desfavorable" a un 25% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.

Luego de destacar los alcances de la nueva paritaria, ante la consulta indicó que sigue siendo alta la informalidad en el sector. Si bien no cuentan con estadísticas oficiales –no las hay prácticamente en ninguna jurisdicción nacional–, estimó que un 70% del total de los trabajadores domésticos están en negro, o con inscripción deficiente, es decir, que figuran en otra categoría distinta a la que efectivamente se desempeñan, por ejemplo.

"Todos los días nos enteramos de una casa en la que hay uno o hasta varias empleadas domésticas, por eso resulta difícil hacer algún cálculo", indicó Muñoz.

En ese sentido, la dirigente gremial sostuvo también que no hay campaña de difusión acerca de la importancia del blanqueo. "No es que el tema se abandonó desde las instituciones del Estado, pero es como se pasó al silencio sobre la necesidad de informar las consecuencias de tener empleados no registrados", acotó.

Asimismo, en cuanto al nivel de empleo u ocupación en el sector, Muñoz indicó: "No hemos tenido despidos masivos en lo que va del año, como podíamos esperar ante esta realidad", pero al mismo tiempo marcó que no hay contrataciones o nuevas altas.

En cambio, lo que se está dando también es una disminución de las cargas horarias, ante la crisis, por parte de las familias. "Por ejemplo, los que trabajaban ocho horas, ahora hacen seis o media jornada, o incluso se trabaja por horas", apuntó.





Escala

Con la entrada en vigencia del nuevo convenio –retroactivo a julio–, el haber básico de supervisora con retiro es 12.142 y sin retiro 13.525 pesos, mientras que el valor de la hora es de 97 y 106 pesos, con y sin retiro respectivamente.

El empleado doméstico con categoría de tareas específicas, tendrá un básico con retiro de 11.281 pesos y sin retiro 12.557 pesos. La hora, 91,50 pesos y 100,50 pesos respectivamente.

En el caso del casero, el sueldo es de 11.006 pesos, mientras que la hora, 86 pesos.

Los categorizados en asistencia y cuidado de personas, el básico con retiro es de 11.006 pesos y sin retiro 12.265,65 pesos; el valor de cada hora, 86 y 97 pesos.

Finalmente, el básico para aquellos que desempeñan tareas generales quedó establecido con retiro, en 9.897,50 pesos y sin retiro en 11.0006; el valor de la hora, en cada uno de esos casos, 80 y 86 pesos.

Todas estas categorías volverán a aumentar con los salarios correspondientes a setiembre (5%); diciembre (5%); y marzo (3%).