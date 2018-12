En un merendero que asiste a 300 familias necesitan donaciones

Hace tres meses, una intensa tormenta anegó la zona del barrio 98 Viviendas, en las inmediaciones de las calles Soldado Bordón, entre Hernandarias y Tibiletti en Paraná, y afectó a mucha gente del lugar y alrededores. Frente a la desesperante situación, Stella Maris Alfonso empezó junto a dos familias más una encomiable labor solidaria: brindarle ayuda a los vecinos que más lo necesitaran, a través de una merienda diaria para lo chicos y un plato de comida algunos días a la semana para las familias más carenciadas. "A muchos se les habían volado los ranchitos y ahí empezamos. Quienes sufrieron las consecuencias del temporal estaban inundados y se habían quedado sin nada", contó a UNO.

En la actualidad mejoró el tiempo, pero la situación económica no, por lo que siguen trabajando en esta importante iniciativa, que hasta ahora sostienen con sus propios ingresos. Sin embargo, contar con los alimentos que precisan se les hace cuesta arriba y piden donaciones: "Creamos un merendero en el Barrio 98 Viviendas, al que llamamos San Francisco de Asís, porque soy devota de él. No recibimos ayuda de la Municipalidad ni de ninguna institución. Hacemos todo a pulmón y necesitamos de todo: verduras, carne, alimentos no perecederos como leche larga vida, azúcar, cacao, arroz, fideos, galletitas. Todo es bienvenido, porque son más de 300 familias las que vienen", comentó Stella Maris, quien es enfermera pero está desempleada.





09 foto 1 gentileza Stella Maris Alonso.jpg Contención. Son cada vez más los chicos que concurren. Gentileza. Stella Maris Alonso



A su vez, explicó: "Entre nuestro barrio y las Vías se hizo un asentamiento y hay muchas necesidades entre quienes viven ahí, en casas muy precarias. Por eso, además de la merienda brindamos una cena los lunes, miércoles y viernes. Lo limitamos a esos días porque para más no nos alcanza. A la leche sí se la brindamos a los chicos todos los días, a partir de las 16".

En este marco, sostuvo que al terminar las clases tuvieron una mayor demanda: "El viernes preparamos unos 60 litros de leche. Somos tres familias las que estamos en esto. Nosotros venimos comprando todo, pero se nos hace muy difícil. Tampoco podemos decirle a la gente que no venga más, porque nos duele no poder ayudarla, porque realmente hay personas muy pobres que no tienen a lo mejor qué comer. Por eso apelamos a la ayuda de quien pueda y quiera colaborar. Precisamos todo tipo de alimentos", expresó la mujer.









Donaciones

Para ayudar, se puede concurrir al Barrio 98 Viviendas, Manzana D, Casa 61, o llamar al (0343) 5003835. "Si alguien quiere hacer donaciones nos puede llamar o escribir a ese número. Nosotros nos ocupamos de retirarlas", manifestó por último.