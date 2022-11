En tres semanas del Ahora 30 hay más consultas que ventas

Con respecto a esta iniciativa, en las casas de electrodomésticos en Paraná coinciden en que, en general, desde el anuncio del plan Ahora 30 comenzó a incrementarse el nivel de consultas, pero no son tantas las operaciones concretadas a través de esta opción, ya que se requiere contar con un saldo disponible en las tarjetas que llegue a cubrir la operación, y el nivel de endeudamiento de las familias muchas veces no lo permite, o no se logra que el banco emisor del plástico amplíe los márgenes de financiamiento, que se basa en los ingresos de cada usuario.