La última semana de junio se había clausurado de manera preventiva un geriátrico de Concordia, ya que no contaba con la habilitación pertinente. Transcurrido unos días, desde el área de Inspección General del municipio confirmaron el cierre definitivo del alojamiento para adultos mayores.

En el lugar vivían seis abuelos y el mismo no contaba con seguridad necesaria, sin servicio de bomberos, emergencia médica, sin seguro y tampoco con agua caliente, informaron al momento del cierre preventivo. Tras la toma definitiva de la medida los familiares tendrán un plazo de 10 días para retirar a los internos.

Marcelo Tesani, director del área municipal, sostuvo que “primeramente se hizo un acta. En el Juzgado de Faltas tienen un tiempo para que vayan a realizar el descargo, nunca fueron. Luego se hace una clausura preventiva del lugar, tampoco fueron a solucionar el problema y ahora se lo clausura de manera definitiva. No obstante, se le dan 10 días de plazo para que los familiares retiren a los abuelos”.

El funcionario relató a LT 15 Radio del Litoral que el lugar no están en las mejores condiciones. “Está muy feo el geriátrico, con mucha humedad, lamentablemente es un lugar donde no puede vivir nadie y menos los abuelos. No tiene ninguna medida de salubridad”. Dentro de los días de plazo para el retiro de los abuelos, Tesani también indicó que hay dos personas que habían llegado por sus propios medios a alojarse. “Nos vamos a ocupar de ese tema, estamos viendo a dónde los vamos a ubicar. En tanto que a los cuatro restantes abuelos los familiares se comprometieron a retirarlos”, dijo.

Conexión

El aviso al área de Inspección General sobre este geriátrico funcionando llegó hace dos meses, y desde ese momento se comenzaron con las actuaciones. Por otra parte, existiría una coincidencia con un geriátrico denominado Padre Pío que fue clausurado a principio de marzo, ya que sus dueños serían los mismos. “Aparentemente son los mismos propietarios, porque tienen relación las personas”, contó.

Actualmente en la ciudad se cuenta con 17 geriátricos habilitados, mientras que hay dos más que están en trámite. “Hay dos que les está faltando la factibilidad de Bomberos. Periódicamente le hacemos inspecciones en conjunto con todas las áreas, ya sea electrotecnia, saneamiento ambiental, el sector de especialidades médicas, y están en condiciones”, remarcó el funcionario, quien agregó que las inspecciones con mayor énfasis se centran en estos lugares, como también en salones de fiesta, jardines de infantes y boliches bailables entre otros.

Consultado sobre si existen otros lugares de alojamiento para personas de la tercera edad que no están en condiciones, indicó: “Puede haber más y de ser así vamos en el momento, nosotros le pedimos a la gente que los denuncien”.

Tesani indicó que para visibilizar un geriátrico reglamentado debe contar con el nombre de fantasía en su fachada. “Con el nombre en la puerta bien grande uno se da cuenta de que el geriátrico está en condiciones. Todos los que encontramos inhabilitados estaban sin ningún aviso, y ningún cartel en el frente de entrada”, manifestó.

En relación a los jardines maternales, Tesani también precisó: “Se pide factibilidad de Bomberos, además pedimos el título habilitante de la responsable, el número de chicos que concurren, como también los horarios de clases, la edad. Vamos con todas las áreas a inspeccionarlos”. Al preguntársele si también se solicita o se hace algún estudio sobre el aspecto psicológico de las docentes, refirió: “Solo se pide el título de la docente. Especialidades Médicas va a las inspecciones y sería bueno que se lo tenga en cuenta”, finalizó.