En tres décadas se perdieron cerca de 13.000 explotaciones agropecuarias

En la provincia de Entre Ríos hay 13.873 explotaciones agropecuarias, una cifra que es casi la mitad de las existentes en 1988. En 30 años, desaparecieron más de 13.000 empresas agrarias, se profundizó la concentración económica y creció el éxodo de familias y trabajadores rurales, generando mutaciones en aspectos demográficos.

Los datos aportan luz a tono con la tendencia nacional. Días atrás, autoridades nacionales dieron a conocer los detalles del Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018: hubo 250.881 explotaciones agropecuarias censadas, contra 333.533 del anterior censo nacional realizado en el 2002. Es decir que desaparecieron 82.652 explotaciones entre 2002 y 2018,

Fruto de la concentración de la actividad agropecuaria, Entre Ríos pasó de 27.197 explotaciones agropecuarias en 1998, a 21.577 en 2002 y finalmente, 13.873 en 2018. La producción o la actividad en el campo está siendo absorbida por actores cada vez más grandes. Hay un cambio de manos de la propiedad de la tierra, porque justamente el nivel de producción no registra caída.

En coincidencia con este proceso, se genera un movimiento demográfico cada vez más acelerado de migración del campo a las ciudades.

El relevamiento dio cuenta –en el caso de Entre Ríos– que hay unas 34.612 personas que residen en estas 8.221 explotaciones agropecuarias: 5.918 son productores o socios, 10.927 familiares que trabajan; 6.345 familiares que no trabajan; 3.020 no familiares que trabajan; y 2.125 no familiares que no trabajan. Además, otras 6.277 personas: dentro de otros tipos o marcos jurídicos, son 3.782 trabajadores y 2.495 residentes no trabajadores.

En poco más de 15 años, el campo perdió casi 10.000 personas como consecuencia de la desaparición de las empresas agrarias. De acuerdo con el CAN de 2002, por entonces había 43.687 entrerrianos.

A nivel nacional, se censó en 2018 420.704 personas que trabajan de manera permanente en el campo, y de las cuales el 82% son varones. También hay 332.721 viviendas en las explotaciones agropecuarias, con 257.528 que se encuentran habitadas, y con un total de 732.986 personas residentes en los establecimientos rurales.

El relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) proporciona información referida al perfil de las explotaciones agropecuarias (EAP) y los productores, el uso del suelo, la producción agrícola y animal, la infraestructura y maquinaria de las EAP, la población residente en las EAP y su mano de obra, y los servicios agropecuarios.

Del relevamiento participaron 3.500 personas en todo el país, entre coordinadores provinciales, jefes de zona y auxiliares, supervisores y censistas.

Otros datos

En censo mostró también que en agricultura hay un total de 37.400.000 hectáreas cultivadas. Si bien el área se mantuvo en los mismos niveles de 2002, creció la superficie con cereales: de 9.900.000 pasó a 11.300.000 hectáreas, y la de oleaginosas, que pasó en 2002 de 12.900.000 hectáreas a 14.300.000 en 2018. Entre Ríos es la quinta jurisdicción provincial del país con mayor área sembrada de cereales y oleaginosas, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, con 730.000 y 1 millón de hectáreas respectivamente.

Con respecto al sector ganadero, en el país se registraron 40.411.905 cabezas de ganado bovino en 130.803 explotaciones, 8.625.383 cabezas de ganado ovino en 39.705 establecimientos. Asimismo, se identificó un total de 2.573.681 cabezas de ganado caprino en 31.896 explotaciones. En cuanto al ganado porcino, se relevaron 39.086 explotaciones agropecuarias con 3.601.236 cabezas. Por último, se identificaron 908.288 cabezas de equinos en 78.574 EAP.

Entre Ríos tiene 2.896.323 existencias bovinas; 201.891 corderos, y 6.267 existencias caprinas

Finalmente, el CNA aportó que el 69% de la superficie de las parcelas corresponde a propiedad, le sigue la modalidad de arrendamiento con el 19%, sucesión indivisa un 3%, ocupación con permiso un 3%, ocupación de hecho un 2% y el 5% restante pertenece al resto de los regímenes de tenencia de la tierra.

Los datos del CNA fueron dados a conocer la semana pasada, durante una presentación que fue encabezada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, y el director del Indec Jorge Todesca.