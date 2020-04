En tiempos de cuarentena los cumpleaños se celebran en Zoom y otras plataformas

Martín vive en Paraná y cumplió años en plena cuarentena. Aunque confesó en un posteo de Facebook que extrañó el brindis presencial con sus amigos, el abrazo en persona y compartir la mesa con su mamá, que siempre le prepara una comida especial ese día, rescató que desde hace tiempo las redes sociales y el WhatsApp (wsp) sirven como una vía de comunicación para recibir un saludo en fechas especiales cuando no se está cerca, y destacó que en esta oportunidad pudo compartir un festejo virtual con sus allegados a través de la plataforma Zoom, que en estos tiempos de aislamiento preventivo obligatorio frente al avance del coronavirus posibilita ponerse en contacto on line entre varias personas. “Fue un cumpleaños distinto, sé que volverán en otro momento los festejos y los saludos cara a cara, pero este es el momento de cuidarnos y quedarse en casa, y por suerte las tecnologías nos acercan para que no nos sintamos solos”, reflexionó.

Camila Damonte tiene 26 años y es oriunda de Paraná, pero estudia en Rosario, ciudad en la que está atravesando la cuarentena sola en el departamento en el que vive. En su caso también aprovecha la posibilidad que ofrece hoy la tecnología para encontrarse, aunque sea de modo virtual, con sus afectos.

En su grupo de amigas son ocho y Zoom es la plataforma que mejor se adapta para que todas puedan compartir un momento ameno viéndose las caras. Lo intentaron antes con Instagram, pero esta red solo permite que puedan interactuar a la vez hasta seis usuarios; wsp es incluso más limitado. “Con mis amigas usamos Zoom para hablar. Somos ocho en el grupo y es la única plataforma que nos da la posibilidad de poder estar todas juntas, y eso está muy bueno. Estudio en Rosario, estoy pasando la cuarentena sola acá, y mis amigas están todas en Paraná, entonces nos juntamos de este modo para poder conversar”, comentó a UNO.

A su vez, contó: “El otro día hicimos una merienda on line por esta vía, porque fue el cumpleaños de una de mis amigas. Tuvimos la idea de hacer algo distinto y decidimos festejarlo así. Entre todas le cantamos el feliz cumpleaños estando en línea”.

Natalia fue la cumpleañera y además de Camila, en la reunión en Zoom participaron Josefina, Constanza, Gala, Valu, Denise y Candelaria, quienes se vieron por última vez en persona hace más de un mes.

“Esto es mejor que hablar por teléfono, porque nos permite ver a las otras personas, es un modo diferente de encuentro”, valoró Camila, y explicó: “En esta plataforma una persona arma la reunión y te manda la invitación, o el link, y la contraseña. Se puede usar tanto por la computadora como con el celular. La ventaja de utilizarla en la PC es que si participan varias personas las podés ver a todas juntas en la pantalla; en el teléfono descargás la aplicación y aparece en la pantalla solo la persona que está hablando en ese momento”.

Según adelantó, el grupo de amigas ya decidió un próximo encuentro en breve: “Acordamos en estos días juntarnos a tomar una cerveza en un momento en que podamos todas”, sostuvo, y aclaró que la reunión también será virtual, y cada una brindará con su vaso de cerveza desde su casa.

Por otra parte, señaló: “Zoom también se está utilizando mucho en este tiempo para las clases on line, ahora que no se puede cursar de manera presencial”.

“Creo que es la plataforma en la que mejor se escucha el audio, aunque es bastante cuestionada por el tema de la seguridad, ya que se pueden filtrar hackers y demás”, mencionó, en referencia a los delitos con los cuales piratas informáticos pueden acceder a información personal y, además, hacer “zoombombing”, es decir, entrar a videollamadas a las que no fueron invitados.

Zoom creció exponencialmente en su cantidad de usuarios y justamente está en la mira por el peligro de que se filtren datos personales cuando se usa. El paranaense Cristhian Fink es especialista en redes sociales y marketing digital, y explicó a UNO: “Zoom es una plataforma que está hace tiempo, pero no se usaba tanto. Se utilizaba más el skype o el wsp, pero frente a esas dos opciones, Zoom es mucho más accesible, porque para ingresar no se necesita tener cuenta de Outlook o de Microsoft, sino que se puede entrar con la cuenta de Facebook, de Google, o hacerse una aparte”.

En su versión gratuita, la plataforma permite mantener una videoconferencia con hasta 100 personas diferentes en simultáneo por este lapso de tiempo, mientras que en la versión paga se puede llegar incluso hasta los 1.000 miembros. Sobre este punto, Fink aclaró: “Zoom es limitado si se recurre a la opción de uso gratuito, porque se corta a los 40 minutos si se conectan más de dos personas: si es una charla entre dos sí es ilimitado el tiempo”.

Por otra parte, analizó cómo estas posibilidades de comunicación ayudan a las emociones saludables en tiempos de cuarentena: “Somos seres sociales y en este momento el encuentro con el otro se da a través de lo virtual y estamos obligados a usar aplicaciones de videollamadas, porque si estamos solos mucho tiempo pueden aparecer la depresión, la tristeza, el malestar”, reflexionó.

No obstante, advirtió que hay que tomar recaudos porque “en Internet no existe la seguridad al 100% ni la privacidad, y uno tiene que cuidarse”. Sobre Zoom ratificó que existen numerosas denuncias porque se sospecha que se filtra información. “Incluso se dice que se están vendiendo datos que usuarios que se filtran a través de esta aplicación. Se cree que Google también escucha y graba lo que uno dice cerca del celular, y hay varias denuncias al respecto; y también Facebook estuvo cuestionado por el escándalo de Cambridge Analytica”, advirtió.

El especialista en Internet también observó que en tiempos de cuarentena se está recurriendo mucho a Tik Tok, una aplicación que permite divertirse al realizar videos y que es furor en todo el mundo, sobre todo entre el público adolescente. “Muchos chicos fueron a Tik Tok porque ahí no iban los adultos, pero ahora mucha gente de más edad lo usa, haciendo el videíto en Tik Tok para subirlo a Facebook, que es la red social con la que se siente más cómoda”, afirmó.

Asimismo, señaló: “Charlábamos con una psicóloga acerca de que el humor es una herramienta básica y muy fuerte en estos tiempos de crisis. Siempre tenemos que recurrir al humor, y Tik Tok lo genera, por eso a la gente le gusta. Con esta aplicación se puede disfrutar y escapar un poco de la realidad de la cuarentena y el coronavirus, ya que es un espacio de distensión”.

La psicóloga Ingrid Williams coincidió con esta premisa y confesó que ella también empezó a utilizar Tik Tok en este tiempo de aislamiento para divertirse. “Todas las cosas son diferentes a distintas edades, y creo que los adolescentes están mucho más preparados para usar Zoom y Tik Tok, pero a los adultos esta cuarentena nos llevó a tener que aprender a utilizar estas tecnologías. En la generación en la que nos tocó pasar de lo analógico a lo digital nos ayuda a incorporarnos a este mundo nuevo de la generación millennials”, opinó.

En su caso también cumplió años en plena cuarentena y lo celebró comunicándose con sus allegados a través de las redes, y sostuvo: “Hago conferencia con amigos a través de Zoom y otras aplicaciones, y hasta brindamos cada uno en su casa”.

En este sentido, aconsejó a los padres de hijos adolescentes que ahora deben permanecer encerrados permitir el uso de las redes y las plataformas para que estén en contacto con sus pares, puedan socializar y no se sientan solos; al igual que los niños que ya están en edad escolar y forjaron vínculos con sus compañeros de escuela. “Hasta hace un tiempo se sentía que era nocivo estar tanto conectados de manera virtual, pero hoy esto se volvió una herramienta fundamental para sentirnos cerca y acompañados, y tenemos que entenderlo de esta manera”, concluyó.