En tiempos de bajas vocaciones, un nuevo sacerdote en Paraná

Desde el 29 la Arquidiócesis de Paraná contará con un nuevo presbítero. Se trata del diácono Matías Jacob, que desde hace más de un año cumple su misión pastoral en la basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá y para acompañarlo desde la comunidad se dispondrá de un colectivo que trasladará a los feligreses hasta la catedral metropolitana de Paraná. Allí se desarrollará la celebración, que está prevista para las 10. Los interesados en viajar a Paraná pueden acercarse a la Secretaría de la basílica (miércoles y viernes de 9 a 12) a inscribirse.

La ceremonia se desarrollará bajo el lema Hagan lo mismo que yo hice con ustedes y recibirán también su ordenación diaconal los seminaristas Sebastián Córdoba y Cristian Scarpone.

Posteriormente, el domingo 30 a las 10, el nuevo sacerdote dará su primera misa en la parroquia Santa Rafaela (Mario Monti 970), luego se compartirá un almuerzo a la canasta entre familiares, amigos y vecinos de la zona del barrio de Jacob.

En Canal 4 de Nogoyá, el joven sacerdote compartió su alegría manifestando: "Gracias a Dios voy a ser ordenado sacerdote, es un camino que he emprendido de preparación, si bien no es el final, es para lo que me fui preparando y estoy muy feliz por eso".

"Hace un tiempo hice el pedido formal de la ordenación, que es un requisito para poder ser ordenado, donde manifiesto que libremente quiero asumir este monasterio, este servicio, se avalúa si estoy preparado o en condiciones; lo aceptaron y después me comunicaron que seré ordenado".





Próximos pasos

Por otra parte, contó: "Ahora lo único que tengo que hacer es un retiro espiritual por cinco días, que lo hemos programado para antes de la ordenación del 24 al 28 de junio; eso es para la preparación espiritual, y también hay que preparar los ornamentos para ese día, al día siguiente daré mi primera misa, será en la parroquia San Rafael de Paraná, de donde soy oriundo, y luego tendré un festejo con la familia y amigos".

Por otra parte, al ser consultado por si continuará en la basílica dijo: "Cuando me ordené diácono, monseñor (Juan Alberto Puiggari) me adscribió a la parroquia, pero ahora no me han confirmado todavía, puedo continuar aquí o puedo ser enviado a otra parroquia, por lo que estoy a la espera; pero estoy muy feliz, y más porque muchos me han manifestado su alegría y eso hace bien, por eso pido a todos que me tengan en sus oraciones".

Matías Jacob se sumará así a los más de 90 sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná que comprende, además de la capital provincial, las localidades de Diamante, Crespo, Valle María, Las Cuevas, Nogoyá, Lucas González, Ramírez,La Paz, Feliciano, Santa Elena, Hasenkamp, María Grande, Cerrito, Bovril, Viale, Seguí, Sauce de Luna, Hernandarias y Villaguay.