En Santo Domingo Savio reciben donaciones de leche para los niños

Bajo el lema "Ayudanos a llenar el vaso", en la parroquia Santo Domingo Savio realizan una colecta solidaria de leche para que los niños de la zona que lo necesitan cuentan con este alimento en su edad de crecimiento.

Si bien la iniciativa se pensó originalmente para ser llevada a cabo los primeros martes de cada mes, cuando celebran la misa por los enfermos, ya se recibe también leche larga vida todos los días, en el horario de 16 a 19, en calle Miguel David 151 de Paraná. "La idea es que todos los fieles que vienen a la misa por los enfermos puedan traer un litro de leche larga vida y después en el horario de la Secretaría Parroquial quien quiera colaborar también puede traer su donación", dijo a UNO el padre Walter Minigutti, a cargo de la parroquia y mentor de esta campaña solidaria.

Si bien aclaró que no cuentan con un merendero oficial donde se le prepara la leche a los chicos, explicó que la distribución se realiza llevando una planilla para que sea más distributivo el sistema y lograr así un acercamiento a las familias más carenciadas. En este sentido, comentó: "Tenemos permanentemente gente que viene del barrio Santa Lucía y alrededores y les entregamos uno o dos litros de leche por familia por semana. Ya estamos en los 300 litros por mes, así que estamos en una campaña solidaria bastante importante. Por ahí hay algún supermercado que por cantidad nos hace precio y estamos muy contentos".

El padre Minigutti refirió que ante "una realidad que se tornó muy difícil, es bueno que la iglesia auxilie y acompañe a los que más sufren". Acto seguido, expresó: "Especialmente a mí me dan mucha sensibilidad los chicos, los más pequeños sobre todo, que no tienen la culpa a veces de que los más grandes quizás no supimos darles lo que ellos necesitan".

No obstante, el sacerdote destacó que la solidaridad suele expandirse en los momentos de mayores dificultades y sostuvo: "Por lo general la gente que puede dar una mano lo está haciendo, y si bien la pobreza ha proliferado creo que se ha multiplicado también la generosidad de las personas".

"Nosotros pensamos en una campaña por el invierno, pero creo que la necesidad es todo el año y viene bien esto de ayudar y acompañar", resaltó.

Por otra parte, comentó: "Las puertas de la parroquia están siempre abiertas y las donaciones están llegando permanentemente. Muchas veces entregamos también bolsones con comestibles, a eso lo manejamos de Cáritas todos los lunes de 13 a 15, además de brindar ropa, calzado, frazadas".

Por último, destacó que en la última colecta de Cáritas en la iglesia Santo Domingo Savio se lograron reunir cerca de 70.000 pesos, que también se destinaron a ayudar a los vecinos que lo precisan: "Con eso compramos frazadas, zapatillas, medicamentos para la gente que no tenía y lo necesitaba", dijo a modo de conclusión, a la vez que invitó a sumarse y colaborar.