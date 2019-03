En Entre Ríos ya hay 600 templos evangélicos que reúnen a miles de fieles

03f2.jpg pastora. Lorena Schlotthauer es candidata a viceintendenta en Colón.

No todas las iglesias evangélicas en Entre Ríos están registradas en el Registro Nacional de Cultos. Sucede que el Estado registra a las instituciones más grandes, y a suvez las filiales de esas entidades religiosas no han notificado su existencia. “El evangelismo es algo muy activo y vivo. Si se calcula un promedio de 100 personas por cada congregación, y en la actualidad tenemos 600, estamos hablando de 60.000 personas que son miembros de las congregaciones evangélicas. Hay congregaciones que reúnen entre 500 y 800 personas, y otras de 30 y 40 personas”. La afirmación pertenece al titular de la Asociación de Pastores de Entre Ríos, Luis Aranda, y referente del movimiento. Contó que cada entidad es autónoma y tiene total libertad para tomar decisiones. En ese marcó resaltó el fuerte trabajo social en los barrios, la incorporación de una obra social destinada a los niños y un centro de recuperación para adicciones. Se diferenció de la Iglesia católica en cuanto al financiamiento para desarrollar actividades: “No tenemos el aporte del Estado, ni de empresas, ni de organizaciones no gubernamentales. Los recursos son genuinos y voluntarios; las personas aportan en nuestras congregaciones lo que denominamos ofrendas, que es algo normal. Y algunas congregaciones, no todas, practican la modalidad del diezmo, que también es voluntario. No es una imposición, no es una ley, sino que se trata de una concientización de la gente respecto de las leyes espirituales, más o menos como la ley de la siembra y la cosecha. Cualquiera sabe que si plantás, cosechás”.Será una novedad para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que en Entre Ríos tendrán lugar el 14 de abril, la participación de pastores candidatos para diferentes cargos. La irrupción en la vida política de muchos de ellos se dio en medio del debate del proyecto por la despenalización del aborto, que finalmente obtuvo un rotundo rechazo en el Congreso de la Nación. En Entre Ríos son seis los representantes del credo evangélico los que serán parte de las internas. Sus aspiraciones son diversas y también los cargos por los que pelearán. En un informe sobre la cantidad de partidos políticos habilitados para participar de las elecciones, UNO describió la creación del Movimiento Naranja, que lleva como candidato a intendente a Gerardo Gallo, dirigente peronista que formó parte de la gestión del actual intendente Mariano Rebord. Su lista se completará con la candidata a viceintendenta Lorena Elizabeth Schlotthauer. “Es licenciada en Teología y pastora desde hace 23 años de la Iglesia Evangelista Ministerio Ríos de Vida de Colón”, reflejó el sitio Entre Ríos Ahora. La misma fuente consignó que hay un pastor candidato a la Vicegobernación por el partido SER, Aron Cornejo, de Colón. Y además otros cuatro postulantes que se presentarán en La Paz, María Grande y Concordia.