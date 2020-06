Hasta el lunes se habían realizado unos 1.900 hisopados en la provincia de Entre Ríos para detectar casos de Coronavirus Covid-19 de los cuales unos 600 se habían realizado en Paraná, según datos aportados por el Director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo.

El momento para hacer el testeo sigue siendo materia de duda en la población que, ante el aumento de casos exige a las autoridades hacer más testeos.

En ese sentido se aclaró que hay un momento del desarrollo de la enfermedad que los testeos dan negativos.

“A medida que ha progresado la pandemia la definición de caso sospechoso ha variado y depende de la situación de cada localidad. En este punto hay que tener en cuenta que las personas que ingresan como casos sospechosos debido a las características clínicas del cuadro, deben estudiarse a través del laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad".

Garcilazo dijo que hay otro grupo conformado por aquellas personas que han estado expuestas al virus o viajado a zonas de transmisión comunitaria, o personas que han estado en contacto con pacientes confirmados de Covid-19, y advirtió que éstas pueden pasar entre cinco y 14 días en fase de incubación sin presentar síntomas, ni ser detectadas a través de estudios diagnósticos.

"Pasada esa fase inicia el cuadro clínico y es allí cuando se debe realizar el testeo a través de PCR ya que es el momento con mayor carga viral y menos posibilidad de detectar falsos positivos. Por eso es muy importante que aquellas personas que se consideran contacto estrecho, es decir que han estado expuestas al virus y no han manifestado síntomas, respeten los 14 días de cuarentena”, explicó.

EN CASO DE CONTACTO covid-01 (1).jpg

Clases de testeos

El PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa, por sus siglas en inglés) se pide a pacientes que cumplen la definición de caso sospechoso. En el país, con el fin de agilizar la definición temprana, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la semana pasada la definición de caso sospechoso de COVID-19 y establecieron cuatro criterios para su identificación (ver más abajo).

El caso sospechoso se manda a hisopar y, con el resultado de la PCR positiva, pasa a ser confirmado. El protocolo indica aislar al paciente e iniciar la búsqueda de sus contactos estrechos, a quienes también se aísla y, si presentan síntomas se hisopa.

Hay dos tipos de test para coronavirus, uno es para hacer el diagnóstico de la enfermedad y el otro para saber si una persona tuvo en el pasado la infección por SARS-CoV-12. El diagnóstico actual se hace a través de la presencia del virus y el pasado a través de la presencia de anticuerpos, que se pueden ver en un análisis de sangre que se llama serología.

Hisopado1.jpg

Para determinar enfermedad actual lo que se usa es “ver” el virus -presente o ausente- y eso es lo que informa el test PCR y se hace a través del hisopado nasofaríngeo. El hisopo estéril se pasa en profundidad por cada narina y también por la faringe, que es la parte posterior de la garganta. Luego el hisopo se coloca en un tubo y se envía al laboratorio, donde realizan la técnica de PCR, que consiste en ver a través de una reacción si está presente el virus o no.

La técnica permite luego de seis a ocho horas detectar un fragmento del material genético del patógeno para el diagnóstico de la enfermedad. No se mide la carga viral, sino la presencia o ausencia de virus, que se informa en el resultado: positivo o negativo.

Hisopado.jpg

Quiénes deben cumplir el aislamiento

Quienes presentan síntomas de coronavirus y son contacto estrecho de un caso positivo. En ese caso se le realiza un hisopado y se lo aísla. En Paraná el aislamiento se realiza, en lo posible, en el Hospital de la Baxada, a los efectos de que, si fuese positivo, se pueda ver cuál es su estado y organizar su aislamiento.

Quienes no presentan síntomas, pero tuvieron una “instancia de contacto real y suficiente” con un paciente positivo, sin ser conviviente o contacto estrecho. A estas personas no se les hace el hisopado, pero “se les pide que cumplan un aislamiento, es decir, que se queden en su casa en cuarentena por el término de 14 días”. Además se les solicita que “eviten el contacto con personas fuera de su núcleo” y que no salgan de su casa “por ninguna razón”.

El hisopado se les practica “en el caso de que manifiesten síntomas”.

La gran mayoría de las personas que se encuentran aisladas actualmente en Paraná, forman parte del segundo grupo, es decir, permanecen en cuarentena en sus hogares.

Desde el COES se aclaró además que se trata de personas “que han tenido contacto con un caso positivo, no con un amigo del caso positivo”.

Como ejemplo mencionaron: “Una persona que mantuvo un encuentro con alguien que es familiar de un caso positivo, pero tuvo los recaudos recomendados (mantener la distancia, usar tapaboca, evitar compartir el mate) no debería cumplir el aislamiento. Pero si mantuvo un contacto directo con un caso positivo, aunque sea de manera esporádica, es potencial portadora. Por eso se les indica aislamiento en su casa por 14 días, y deben respetarla. No sólo para estar alertas a cualquier síntoma, sino también para no seguir dispersando el virus, debido a que desconocen que lo portan y son asintomáticos”, explicaron a APF.

Acciones para controlar la pandemia

EL AISLAMIENTO Y/O DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO SEGÚN CORRESPONDA

EL ESTRICTO AISLAMIENTO DE LOS CASOS CONFIRMADOS Y SUS CONTACTOS ESTRECHOS

Cuando se considera que un caso es sospechoso

La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica

Criterio 1

a) Toda persona que presente DOS o MÁS de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia; sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica Y en los últimos 14 días

b) Tenga un historial de viaje fuera del país

c) Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina (*)

d) Sea residente o personal que trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada**, personal esencial***, estudios en situaciones especiales ****

** Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños, centros de diálisis, centros oncológicos.

***se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas Personas que brinden asistencia a personas mayores

****Estudios de COVID 19 en situaciones especiales (dializados, oncológicos, donantes de órganos)

NOTA: Ante la presencia de fiebre, se indicará aislamiento, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, a las 24 hs de iniciado los síntomas.

Criterio 2

Toda persona que presente DOS o MÁS de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición; sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

Requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico

Criterio 3

Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19: Ante la presencia de UNO o MÁS de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición.

NOTA: Ante la presencia de alguno de estos como único síntoma, con ausencia de fiebre, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

Criterio 4

Toda persona que presente anosmia o disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas.

NOTA: Ante la presencia de alguno de estos como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

Caso sospechoso en Personal de Salud

Personal de salud que reside y trabaja en áreas sin transmisión local de SARSCoV-2.

Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

Personal de salud que resida o trabaje en áreas con transmisión local de SARSCoV-2.

Toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición

NOTA: Ante la presencia de alguno de estos como único síntoma, con ausencia de fiebre, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas

A qué se considera contacto estrecho

PARA TODOS LOS CASOS, EL PERIODO DE CONTACTO SE CONSIDERARÁ DESDE LAS 48 HORAS PREVIAS AL INICIO DE SÍNTOMAS DEL CASO

Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado desde 48 horas previas al inicio de síntomas (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

covid.jpg

Contacto estrecho en Personal de Salud

Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quien sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado:

Permanezca a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera).

Tenga contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.).

Tenga contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza de estos).

Permanezca en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles.

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quien haya empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento (de acuerdo al DCOES051 y actualizaciones)

NOTA: TODO PERSONAL DE SALUD, CONTACTO ESTRECHO DE CASOS CONFIRMADOS, DEBE CUMPLIR CON AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO POR 14 DÍAS DESDE EL ÚLTIMO CONTACTO Y DEBE CONTAR CON UNA PCR, NEGATIVA PARA REINTEGRARSE EN SU LUGAR DE TRABAJO.

Contacto estrecho en pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada:

Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19

Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros)

Hisopado2.jpg

Contacto estrecho en un avión/bus:

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.

Contacto estrecho en un buque:

Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.

A qué se considera Caso Confirmado de COVID-19

Todo caso sospechoso que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2.

Respecto a los casos confirmados como positivos de coronavirus, que en Paraná ascienden a 62, desde el COES se remarcó que “se intenta que permanezcan internados incluso aunque presenten sintomatología leve. Para eso existe la posibilidad de internación en el Hospital de La Baxada, donde se preparó una unidad de internación para pacientes de esas características”.

En tanto, quienes presentan cuadros más complicados, con síntomas moderados o graves, quedan internados en el Hospital San Martín.

Cuáles son los criterios de aislamiento

Toda persona que se encuentre en alguna de estas situaciones deberá permanecer en aislamiento

Toda persona que esté incluida en alguna definición de caso sospechoso, hasta recibir el resultado del rt-PCR.

Toda persona que provenga de alguna zona definida como de transmisión local comunitaria o que haya estado en contacto con algún caso confirmado de covid-19, deberá permanecer en aislamiento domiciliario estricto obligatorio durante 14 días.

Toda persona que cumpla con la definición de contacto estrecho de un caso confirmado deberá permanecer en aislamiento domiciliario estricto obligatorio por 14 días.

Toda persona que cumpla con la definición de contacto estrecho de un caso confirmado y durante el periodo de aislamiento desarrolle síntomas, a pesar de un resultado no detectable, debe permanecer en aislamiento estricto obligatorio hasta completar los 14 días desde la fecha del último contacto.

Todo personal de Salud, que cumpla con la definición de contacto estrecho de un caso confirmado, debe cumplir con el aislamiento domiciliario estricto obligatorio por 14 días desde el último contacto y debe contar con un análisis PCR negativo para poder reintegrarse a su lugar de trabajo.

PCR Covid1.jpg

(*) Estas son las zonas definidas con transmisión local en Argentina al 22 de junio de 2020

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires:

Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate, o RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes

RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz.

RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente.

RS XII: La Matanza

Provincia del Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas.

Provincia de Chubut: Ciudad de Trelew.

Provincia de Córdoba: Ciudad de Córdoba

Provincia de Río Negro: Bariloche, Cipoletti, General Roca

Zonas de Transmisión por conglomerado