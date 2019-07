Desde que se implementó hace tres años, ya se homologaron 863.570 acuerdos de Reparación Histórica, aunque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estima que con los que están en trámite y los nuevos adherentes van a ser más de un millón los jubilados que se suscriban al programa. Del total de los que ya están vigentes, 46.360 tenían juicio iniciado.

En el sitio del organismo recuerdan que el plazo para suscribirse al acuerdo o para seguir cobrándolo, en caso de que ya se esté recibiendo el aumento en forma anticipada, es hasta este domingo, fecha en la que hay que tener completo el trámite. Emilio Basavilbaso, director de la Anses a nivel nacional, ya adelantó que no habrá prórroga.

Si bien no se difundió aún cuántos entrerrianos optaron por adherirse, Enrique Susevich, titular de la Unidad De Atención Integral (UDAI) Paraná II de la Anses, comentó: “Hubo mucha gente que vino a firmar el acuerdo junto a sus abogados y hubo no menos de cinco operativos especiales de firmas de convenios”. A su vez, señaló: “Fue furor el primero y segundo año. Cuando se notificó sobre este tema la gente vino y se concretaron muchos convenios. Pero hoy en día no tenemos tanta demanda de lo que es Reparación Histórica. Y mientras no esté vencido el plazo, la gente puede iniciar el trámite y pedir el turno a la Anses para firmar el convenio”.

El funcionario sostuvo que “más de un millón de jubilados adheridos al programa, y más de 600.000 dejaron de cobrar la mínima para tener un incremento de sus haberes, que fue del 35% en promedio”.

Por su parte, Mariano Hoffman, abogado previsional en Paraná y Santa Fe, indicó que en la provincia se recibieron “muchísimas consultas” y aclaró qué pasará una vez vencido el plazo para aceptar y firmar el convenio: “A los que no lo hagan les van a retirar el aumento que les están pagando; y si todavía no lo hicieron, ya no lo van a poder solicitar”. Asimismo, subrayó: “Si lo aceptaron por Internet y no fueron a firmar, tienen tiempo hasta el domingo para ratificar el acuerdo con un abogado, hayan o hayan hecho juicio”.

Sobre este punto, recordó que al programa pueden adherir los jubilados y pensionados nacionales que hayan o no hayan iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016. No obstante, el profesional explicó: “No les corresponde a todos, sino a los que tienen la jubilación según los fallos de la Corte. Por ejemplo, a alguien que se jubiló sin aportes no le corresponde. Pueden acceder los jubilados y pensionados nacionales que hayan trabajado en relación de dependencia, se hayan jubilado antes de mayo de 2016 y tengan mal liquidada la jubilación”.

También explicó que el trámite tiene dos etapas: “La primera es por Internet: con la clave de seguridad social el jubilado debe ingresar a la página de la Anses y consultar si le corresponde. Entonces debe aceptar el acuerdo de manera online y designar un abogado que lo patrocine. Después, ambos deben concurrir juntos a la Anses para la firma”.

Respecto a los plazos en los que se empieza a percibir el incremento, refirió: “El año pasado la Anses comenzaba a pagar una vez que el usuario aceptaba la Reparación Histórica a través de Internet, por más que no hubiera salido la homologación del convenio. Pero ahora están tardando en abonar entre tres o cuatro meses, porque tiene que ser homologado por el Poder Judicial. Y si tienen que pagar un retroactivo porque el jubilado hizo un juicio y le corresponde, entonces ahí debe esperar también la homologación para que le liquiden el retroactivo, que se paga con un tope de 48 meses para atrás”.

“El aumento puede ser alrededor del 30%, pero varía y tienen que ver muchos factores: por qué ley se jubiló la persona, cuántos años de aporte tenía, cuánto venía cobrando. Hay muchos coeficientes que hay que tomar en cuenta para la liquidación”, expresó.

Por otra parte, indicó qué ocurre si el jubilado que inició el trámite fallece: “Si tiene una viuda que tenga acceso a pensión, el trámite continúa a nombre de la pensionada. Si no tiene viuda o viudo, los hijos podrán cobrar lo que les corresponde hasta la fecha de su defunción”, dijo al respecto.

Conveniencias

Consultado sobre la conveniencia de adherir o no a la Reparación Histórica, manifestó: “Hay distintas situaciones. Si un jubilado no hizo juicio, tiene que empezarlo ahora, con una expectativa de demora de seis o siete años, es probable que le convenga la Reparación Histórica, salvo que la propuesta sea muy baja. Ahora, si alguien tiene un juicio hace cinco o seis años y está faltando un año para cobrarlo, obviamente que no le conviene, porque lo que te propone la Reparación Histórica siempre es menos, tanto en el haber mensual como en la liquidación del retroactivo. En estos casos es aconsejable que consulten un abogado que esté en el tema, que estudie el caso y lo asesore”, concluyó.

La mayoría de los casos con juicio iniciado no aceptó la opción

Son 46.360 los adherentes a la Reparación Histórica a nivel nacional que tenían juicio iniciado y, según analizan los expertos, esto se debe a las diferencias entre lo que corresponde según las sentencias judiciales y la oferta de la Anses.

De acuerdo a los datos del organismo, se estima que hay 330.000 juicios en curso, mientras se están pagando unas 35.000 sentencias por año.

A su vez, la Anses reveló que hay una reducción de alrededor del 50% del número de demandas nuevas, porque los que aceptaron la Reparación Histórica desistieron de iniciar juicio por diferentes motivos: por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.

No obstante, subsisten otras causas que activan los juicios, como por ejemplo el impuesto a las Ganancias, que lleva al inicio de nuevos reclamos.