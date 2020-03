En plena crisis sanitaria, la compra de remedios aún debe ser cara a cara

La cuarentena total por el coronavirus modificó la vida cotidiana de los argentinos y con ello, la limitación de ciertos servicios esenciales. En este contexto de emergencia el Gobierno garantizó el acceso a la salud y a la alimentación, entre otras prioridades, pero la cuestión radica en ciertas dificultades que pueden ir surgiendo. ¿Qué sucede con el expendio de recetas médicas, ya que en muchos casos los médicos no asisten a los consultorios y las obras sociales restringieron la atención personalizada? ¿Los prestadores de salud pensaron en un sistema alternativo para la compra de remedios, evitando la circulación de las personas? Para responder a estos interrogantes UNO consultó a diferentes obras sociales estatales y privadas De la misma manera se plantearon inquietudes al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, en tiempos donde quedarse en casa es la prioridad.

El presidente de la Unidad de Gestión Local XIV del PAMI, delegación Paraná, Claudio Ledesma, informó para poder realizar cualquier trámite se recomienda ingresar al sitio web de la obra social (www.pami.org,ar) y buscar el link para realizar cualquier gestión online. “Por esa vía se puede realizar la solicitud de medicamentos por vía extraordinaria, es decir todo aquello que no esté contemplado en el vademécum” precisó el funcionario.

Es importante señalar que los afiliados al PAMI disponen en forma gratuita de un listado de 3.600 medicamentos esenciales. Debido al aislamiento obligatorio, ese beneficio se renovó automáticamete, aunque se detectaron dificultades con aquellos remedios que se vencieron. “Antes de la cuarentena, los afiliados podían ir al PAMI diez días después del vencimiento y renovarlos a través de la autorización del PAMI. Como el sistema interpretó que se habían renovado, es uno de los problemas que estamos teniendo: es gente que necesita la autorización, porque lo dejaron vencer y no lo renovaron”.

El PAMI en Paraná reforzó la atención telefónica a través de PAMI Escucha, sumando más personal y equipamiento, y en los próximos días se contará con atención personalizada en la delegación. Se harán turnos rotativos para atender en horarios de alta demanda, y si bien se está diagramando el operativo, es posible que el dispositivo funcione de 7 a 20 con las siguientes vías de comunicación 138 o (0343) 422-4471 y (0343) 423-0184.

medicamentos1.jpg Los afiliados al PAMI disponen en forma gratuita de un listado de 3.600 medicamentos esenciales

Iosper garantiza remedios

El Instituto de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) manifestó que se garantiza la entrega de los medicamentos a afiliados y que la atención personal es solo para casos de urgencias médicas, medicamentos crónicos o los relacionados con patologías agudas y prácticas que resultan impostergables.

Consultado por la posibilidad de instrumentar la receta digital, el presidente del Directorio Obrero de la obra social, Fernando Cañete, informó que no se ha puesto en estudio esa alternativa.

Por el momento se prevé que los afiliados puedan comprar en las farmacias los medicamentos comunes o ambulatorios únicamente con el RP del médico tratante. “Los medicamentos para tratamientos crónicos se pueden gestionar en cada delegación, de lunes a viernes, de 9 a 12”, agregó el funcionario. “El medicamento ambulatorio es a nuestro juicio el que más agilidad presenta en la operatividad. Solamente requiere de la prescripción medica y se entrega al afiliado

Los casos especiales abarcan a los medicamentos para diabéticos, oncológicos y VIH Sida. Además se atenderán los procedimientos quirúrgicos de urgencia y las prácticas obstétricas (partos y cesáreas).

Medidas de protección

Una de las obras sociales sindicales que comenzó a diseñar un protocolo especial para darle validez a la receta digital es la Obra Social de Petroleros en Entre Ríos (OSPE), a través de una resolución donde se puso en conocimiento a los Colegios Farmacéuticos de todo el país. “Hubo farmacias que se aggiornaron, estuvieron enteradas del tema y había otros que no. Lo estamos implementando”, le dijo a UNO el coordinador zonal de OSPE Entre Ríos., Ángel Gunst. Y completó: “Todo lo que se dispensa por farmacia el afiliado lo recibe por mail; lo adecuado en este caso es que el afiliado envíe el mail autorizado a la farmacia, para que esta sea la última en imprimir. Y de esa manera en toda la cadena no se tocaron papeles”.

Otras de las prestadoras de salud que se acopló a los nuevos tiempos es la Obra Social de Empleados de Entidades Deportivas y Civiles (Ospedyc). Según una reciente normativa, se exceptúa a los enfermos crónicos de la presentación de recetas en las farmacias adheridas, una medida que también aplica para empadronamientos vigentes o vencidos, se confirmó desde la prestadora.

“Sé que es urgente”

El presidente del Colegio de Farmaceúticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, confió a este medio que se están evaluando posibles cambios en la modalidad de trabajo de las farmacias con respecto a la venta de medicamentos a afiliados de obras sociales. El dirigente dijo que, en la mayoría de los casos, las personas concurren con la receta tradicional de papel, y que para implementar variantes debería ser a nivel provincial. “Vamos a tratar de sentarnos con las obras sociales para ver qué modificaciones se pueden hacer y la forma más segura para la gente, y que sea conveniente para el sistema”, anticipó.

Irigoiti se mostró a favor de instrumentar medidas preventivas, pero estimó que las mismas deberán tener la validación del Ministerio de Salud de la Provincia. “Sé que es urgente, pero habrá que estudiarlo: si se eliminan las recetas tradicionales, ¿cómo se lo damos? ¿Qué hacemos con las recetas? ¿Las tocamos? ¿Cómo hace para procesar el que tiene que recibir 500 recetas? Es un dolor de cabeza que no sé cómo manejarlo. No tenemos ni la forma de hacerlo sin la receta, porque si no le recibo la receta, ¿después cómo hago para cobrarle a la obra social?”, se preguntó.

Además sugirió como inquietud que si se corta la cadena de pago por falta de facturación, se resentirá el pago a las droguerías, entre otras dificultades que irán surgiendo. “Puede ser un colapso tan repentino, que aún no sabemos cómo lo vamos a implementar”, acotó.

Por lo pronto, para esta semana está pautado un encuentro entre los integrantes del Colegio de Farmacéuticos para definir medidas tendiente a resolver esta cuestión. “Vamos a dialogar con los técnicos del Colegio, para ver cuál es la mejor manera de recepcionar las recetas, dónde ponerlas.. Y después ver como las procesamos”.