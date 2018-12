En Paraná sólo se podrá usar pirotecnia de bajo impacto sonoro

En el marco del Decreto N° 1.469/17 que prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elementos de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización, la Municipalidad de Paraná expuso aquellos elementos pirotécnicos habilitados para su adquisición y uso. En la capital entrerriana sólo hay cinco comercios autorizados para la comercialización.





Los fuegos artificiales tienen un bajo impacto sonoro, "porque en la impulsión del elemento necesita una mínima explosión que no aturde, no produce trauma acústico, no molesta prácticamente", precisaron propietarios de locales. Estos son "chaskibunes", "bengalas", "cañitas voladoras lumínicas", "morteros", "volcancitos", "candelas romanas", todos ellos con efectos lumínicos y bajo ruido. Por estos días se comenzará con la campaña de prevención y concientización en la Costanera, Peatonal, ingresos a la ciudad y principales paseos.





Desde la Comuna se recomienda a la ciudadanía adquirir estos productos sólo en los locales habilitados, ya que los comerciantes serán los encargados de orientarlos sobre la regulación vigente y el uso de los mismos. Además, no se deben comprar en puestos callejeros o sitios sin autorización. Por su parte, la Dirección de Habilitación de Locales Comerciales será el organismo facultado para la clausura y decomiso de mercadería.





Locales habilitados para la venta de pirotecnia

Villaguay 777

Ernesto Bavio 305

Gualeguaychú 465

Avenida Ramírez 4806

Churruarín 665