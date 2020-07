En Paraná, las actividades culturales vuelven desde el lunes

En Paraná se decidió comenzar a habilitar desde el lunes las actividades culturales en forma progresiva y gradual y con todas las medidas de bioseguridad que son requeridas en este contexto de emergencia sanitaria por el Covid 19, según anunció la Municipalidad de Paraná.

Para fundamentar tal decisión, se indicó que se tuvo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el sector de la cultura en la capital de la provincia, con el cierre de algunos espacios inspiradores del arte y la enseñanza artística. Este fue el caso de Saltimbanquis, que tuvo amplia repercusión en las últimas horas.

Diario UNO de Entre Ríos ‼️El espacio cultural independiente y autogestionado brindaban talleres en calle Feliciano, en Paraná.✅ "Ha sido un año difícil y esta situación es insostenible", expresó Carlos Vicentín Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Tuesday, July 28, 2020

Este miércoles en Casa de la Costa el intendente Adán Bahl se reunió con gestores culturales locales y tras el encuentro se dio a conocer la decisión.

Se aclaró que será bajo estricto protocolo y que en esta primera etapa de reapertura se habilitarán estudios de grabación, salas de ensayo, actividades formativas, talleres, ensayos de distintas disciplinas, el teatro, la música, la danza, museos y archivos, entre otros espacios.

“Tuvimos una reunión amplia y gratificante con diferentes posturas, pero logramos coincidir con el tema de las habilitaciones a partir del próximo lunes 3 de agosto y de forma gradual. Empezamos con los estudios de grabación, salas de ensayo, las actividades formativas, los talleres, ensayo de distintas disciplinas, con el teatro, la música, la danza, museos y archivos, entre otros”, manifestó la subsecretaria de Cultura, Carina Netto.

La funcionaria remarcó que se trató de un encuentro productivo “en un momento muy particular y por momentos doloroso, pero estamos trabajando para conseguir el mejor resultado y la decisión de esta gestión es que podamos hacer lo mejor posible ante estas circunstancias”

Se exigirá que cada espacio cultural cumpla con el protocolo. Los integrantes del Comité de Organización de Emergencia en Salud local (COES) se encuentran trabajando con ingenieros y asesores para asegurar que cada espacio cuente con todas las condiciones de seguridad exigibles ante la actual situación. “La cultura es un lugar preciado y la actividad estuvo por mucho tiempo paralizada. Hay que reabrir y lo haremos garantizando todas las medidas de seguridad", sostuvo Netto.

cultura parana.jpg El intendente de Paraná recibió a gestores culturales.

Valeria Folini, en representación de la Asociación Teatro del Bardo, valoró este espacio de encuentro: “Hemos podido encontrar una estrategia en común con el Municipio para poder reanudar las actividades, lo cual para nosotros claramente es un alivio”. Agregó que esto ayudará a paliar la difícil situación del sector de la cultura en la ciudad,

No obstante, Folini aclaró: “Seguimos corriendo riesgos los espacios si no tenemos medidas que acompañen y ayuden esta vuelta a la actividad, que será paulatina y progresiva con todos los cuidados y los protocolos. Estos meses nos sirvieron también para capacitarnos, pensar y reacondicionar los lugares, lo que no solo lleva tiempo y dinero, sino pensar cómo hacerlo lo más funcional posible para que pueda participar la gente sin ningún riesgo de contagio”.

Nicolás Ellemberger, comunicador provisorio del Movimiento Federal y Entrerriano de Danza del Departamento Paraná remarcó que “es un pequeño respiro para la actividad cultural sobre todo para la danza”. Manifestó además que no solo genera un beneficio en lo económico para la reactivación del sector “sino por lo emocional y lo psicológico para poder aportarle de nuevo a nuestros alumnos una contención”.

Además, hizo referencia a la elaboración de un protocolo que se fue acordando con los directores y profesores de las diferentes academias. “Debemos tomar conciencia, adoptar las medidas de higiene necesarias, el cuidado personal de cada uno y generar la responsabilidad individual. Estamos ansiosos y hay alrededor de 100 espacios de danza en distintos barrios de la ciudad que, a partir de ahora, depende de cada uno ponerlos en funcionamiento o no", subrayó.

Además participaron del encuentro la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías; el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa; las representantes del COES local, Silvina Saavedra y Mayra Collante; el director del Teatro 3 de Febrero, Oscar Lesa; y en representación de la cultura local Armando Salzman y Marianela González.