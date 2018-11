En Paraná, la Multisectorial repudió al G20, al FMI y al ajuste del Gobierno de Macri

Diferentes organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, vecinales y políticas que forman parte de la Multisectorial, se movilizaron en la mañana de este viernes contra el FMI y el G20 que se desarrolla este año en el país.





La concentración se llevó a cabo en la plaza 1º de Mayo de la capital provincia para marchar hasta la Casa de Gobierno provincial, donde se leyó un documento conjunto que sintetizó la unidad de los diferentes sectores.





Al respecto el secretario de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado de entre Ríos -ATE- Víctor Sartori, según un comunicado enviado a esta Agencia, expresó "la importancia de esta movilización que hemos logrado construir junto a otros sectores confluyendo en la multisectorial. Es significativo sumar desde nuestra provincia a las diferentes actividades que se hacen a lo largo y ancho del país, repudiando al G20 donde se junto los principales líderes de los países imperialistas, que no son más que los responsables de los males del mundo y que hoy tienen una clara expresión en el gobierno de Macri que aplica el ajuste para el pueblo y las recetas del FMI incrementado la deuda externa de una manera escandalosa en beneficio de los sectores que representa".









El documento.





Hoy nos movilizamos en las calles de Paraná en el marco de una jornada de lucha nacional contra la cumbre del G20 que se reúne en la ciudad de Buenos Aires. Este club privado de las potencias imperialistas, que mantienen a los organismos multilaterales de crédito y de comercio como socios e invitan a los llamados países emergentes a poner la mesa. Disputan por las materias primas y los mercados descargando planes de superexplotación sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos, guerras, hambrunas, miseria estructural, depredación de recursos naturales y del medio ambiente.





Denunciamos la sumisión del gobierno de Macri a las políticas que impulsa el G20, como el acuerdo con el FMI que nos condena a una deuda ilegítima e impagable y al ajuste eterno. Implica salarios y jubilaciones a la baja. Flexibilidad laboral y liquidación del sistema previsional. Mayor desocupación, la falta de paritarias y persecución gremial. Y la profundización de la entrega de nuestro territorio, recursos y bienes comunes. Por eso rechazamos el Acuerdo y repudiamos el pago de la deuda.





El Presupuesto 2019, aprobado por el gobierno de Macri y gran parte de la oposición para cumplir el acuerdo con el FMI y los planes del G20, consagra un Costo Social tremendo al recortar las partidas sociales mientras aumenta la deuda y el pago de intereses sobre ella. Los tarifazos, la suba escandalosa de las tasas de interés y la brutal devaluación ha provocado a su vez una baja sin precedentes de la actividad económica y el poder adquisitivo de la inmensa mayoría del pueblo argentino. La aplicación de estas recetas está originando una multitud de luchas que van desde enormes paros contra la baja salarial, resistencias a los despidos y la intensificación del extractivismo, hasta las luchas feministas y de la disidencia, de enfermería de CABA contra la liquidación de su título profesional o de estudiantes y docentes contra la ley de la UNICABA.





En nuestra provincia estas políticas de ajuste se ven expresadas en el presupuesto 2019 enviado por el gobierno de Bordet y aprobado en la cámara de diputados con los votos del PJ, Cambiemos y el Frente Renovador. Este presupuesto busca ajustar a la clase trabajadora y el pueblo para cumplir con los compromisos del Pacto Fiscal con el gobierno de Macri y forma parte de las políticas acordadas con el FMI. Repudiamos las políticas de ajuste en la provincia y exigimos un presupuesto que de respuesta a las necesidades populares.





La Cumbre de líderes del G20 reunirá a grandes responsables de las estrategias de dominación de los pueblos y la naturaleza que tan nefastos efectos descargan sobre la política y economía argentina y del mundo entero. Repudiamos la presencia en nuestro país de Trump y demás líderes imperialistas, de los representantes de la banca internacional y las grandes transnacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE. Connotados enemigos de la Humanidad. Proclamamos, ¡¡¡Fuera el G20!!! y ¡¡¡Fuera el FMI!!!





Repudiamos el enorme dispositivo de seguridad instrumentado por Patricia Bullrich, un verdadero cerrojo para aislar la ciudad de Buenos Aires con, además, un feriado funcional a ello. En un país en crisis encaró cuantiosos gastos en tecnología y capacitación represiva. Ha generado un verdadero «estado de sitio» de hecho, clausurando hasta el servicio de subtes y trenes y estableciendo extensas zonas de restricción, para impedir que la población se mueva y se exprese. Algo que refuerza una escalada que acaba de cobrar la vida de los luchadores populares Ronald Orellana, Marcos Soria y Juan Carlos Britto y detener arbitrariamente, entre otres, a familiares e integrantes de la comunidad de Rafael Nahuel al marcar un año de su asesinato y que mantiene cada vez más presos y presas políticas. Miles de agentes extranjeros invaden nuestro suelo y custodian cielos y costas. La «inteligencia» de las potencias extranjeras actúa desembozadamente en colaboración con sus pares locales. Y una campaña de miedo y persecución, instrumentada a través de los medios masivos de comunicación, pretende justificar tal afrenta a las libertades democráticas de la población y la violación de los derechos soberanos de nuestro pueblo con la excusa de proteger al G20 y prevenir al "terrorismo".





En realidad son quienes se reunirán puertas adentro de la cumbre del G20 les responsables de verdaderas políticas de terror que sumen en la peor de las miserias a la mayoría de la humanidad; son de ellos y ellas de los que debe protegerse el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo. Son responsables de las mayores escaladas represivas, como las que el misógino y xenófobo Bolsonaro, recientemente electo presidente de Brasil, pretende descargar sobre la nación más grande del continente y al que millones ya están repudiando en las calles y se preparan para darle una fuerte batalla. Así como también de las políticas antimigrantes. Llamamos al pueblo trabajador, a todos los pueblos y personas que habitan suelo argentino, a movilizarse masivamente contra el G20 y el FMI.





Tenemos la convicción que cuanto más grande y unitaria sea nuestra movilización, venciendo la campaña del miedo y las trabas que nos impone el gobierno de Macri, mejor estaremos para enfrentar la política de ajuste, entrega y represión, que al servicio de pagar una deuda ilegítima, nos impone el acuerdo Macri-FMI y las políticas que intenta profundizar el G20. Será una señal inequívoca para todos los pueblos del mundo que pelean contra estas políticas del imperialismo mundial.





Por todo esto hoy gritamos bien alto: No al G20. Abajo el acuerdo Macri – FMI. Fuera Trump y demás líderes imperialistas. Fuera Bolsonaro. Por el no pago de la deuda externa. No al ajuste, la entrega y la represión.