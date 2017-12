En Paraná el desfile de carnaval será el 3 y 4 de febrero en el Puerto

Integrantes de distintas comparsas de Paraná mantuvieron hace dos semanas una reunión con la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Magda de Varisco, en la que también estuvo presente Rita Riso, donde les anunciaron que la fecha para el desfile de la temporada 2018 será el 3 y 4 de febrero. Al igual que este año, el espectáculo se desarrollará en el Puerto Nuevo, y en esta oportunidad se estima que serán siete las agrupaciones que van a participar con sus puestas en escena.

Por esto días las agrupaciones trabajan a contrarreloj, armando sus trajes, coreografías, ensayando y definiendo los detalles para presentar un show atractivo y de alto nivel. No obstante, sus esfuerzo y anhelos permanentes de poder posicionar a la capital entrerriana como una ciudad que sea referente en este tipo de presentaciones y que estos espectáculos puedan atraer turistas, tal como ocurre en las localidades de la costa del Uruguay, y en Hasenkamp y Santa Elena en la parte este de la provincia, se contraponen con la tardía organización que tienen.

Con este panorama, una de las que puso en duda su participación en el desfile local es Salgueiro Monumental, una de las comparsas con mayor trayectoria y una destacada actuación, que está a punto de cumplir 10 años y ya han hecho presentaciones en distintas provincias. En 2018 iniciarán su temporada aniversario en Patricios, en el partido 9 de Julio, en Buenos Aires, adonde viajan unos 85 integrantes para presentar un gran show de alto nivel. Antonela Clemente, su directora y fundadora, fue quien advirtió: "Este año estamos pensando en no salir en el carnaval de Paraná, por el tema de que no valoran nuestro esfuerzo ni el de otras comparsas. Es la capital de la provincia y nos parece desacertado armar un carnaval en dos semanas o en un mes. Hay que trabajar durante todo el año, entusiasmar a la gente, hacer encuentros, darle a los chicos capacitaciones para que puedan aprender más y que el carnaval local empiece a crecer".

En este marco, opinó: "En la actualidad, para disfrutar de un show o un buen espectáculo tenemos que irnos 90 kilómetros a Hasenkamp, o viajar a Santa Elena, a Gualeguay, o a Gualeguaychú, cuando acá tenemos una ciudad con toda la materia para trabajar. Pero en Cultura no hay interés. Eso nos pasa a los comparseros".

"Necesitamos una persona que esté en el área y que sepa de carnaval, cómo van a ser las comparsas, cómo sustentarlas, cómo ayudarlas, porque nosotros también depende dependemos de ayuda y hasta el momento esa posibilidad no existe. No contamos con apoyo del Estado provincial ni municipal", sostuvo, y afirmó que este es un tema que se viene reclamando desde hace tiempo, pero no logran revertir la situación: "Tengo 28 años y estoy en los carnavales desde que tengo 4. A esto lo vengo planteando hace 20 años y nunca nos dieron la facultad para poder organizar nosotros o menos ayudar en la organización de los carnavales".

"Nos dieron como fecha 3 y 4 de febrero, en el cual en el momento pidieron presupuesto a cada comparsa por una noche o por las dos. Presentamos todo por Mesa de Entrada pero hasta el momento no hemos tenido ningún llamado, ninguna respuesta, y estamos a la espera: nosotros estamos vendiendo la comparsa a otras provincias, apuntamos afuera para poder recaudar algo de los invertido, nos hemos presentado en Córdoba, Villa Gesell, en ciudades de las provincias de Santa Fe y Córdoba, y nos gustaría que nuestra ciudad tenga unos lindos carnavales, que podamos recibir a los turistas y que inclusive la gente paranaense nos vaya a ver a nosotros y destaque que hay algunas comparsas que están trabajando muy bien acá en la ciudad, pero no nos queda otra que optar por viajar", explicó, decepcionada, y agregó: "Se subestima a las comparsas de acá, mientras la gente nos pregunta qué pasa que de los carnavales no se dice nada. Transcurre el tiempo, no se hace publicidad y nadie se entera o se enteran tarde".

Por su parte Hernán Medina, titular de Brinquedo do Samba, otra de las comparsas profesionales de Paraná y con un trabajo de jerarquía, formada en 2004, señaló: "El tiempo es fundamental y es una cuestión que he debatido con la gente de Cultura. Al definir el carnaval tan cerca de la fecha, con solo dos meses de anticipación, de alguna manera a nosotros nos traba el abanico de posibilidades para pautar nuestra presentación en otros eventos. Hasta que no está la fecha de Paraná no podemos confirmar en otro lado".

Si bien aclaró que la remuneración del municipio es "escasa y solo alcanza para cubrir los gastos fijos de esa noche", y que la conveniencia es presentarse en otras ciudades, también la idea es que los integrantes puedan compartir el espectáculo con sus familias, que los vayan a ver, y por eso se presentan en Paraná.





Proyecto sustentable

Antonela Clemente, de Salgueiro Monumental, contó: "Estamos trabajando todo el año. Gracias a Dios este 2017 nos fue muy bien respecto a los eventos, con publicidad boca en boca, con muchos cumpleaños de 15, casamientos, con shows en Paraná, María Grande, Diamante, Crespo. Este sábado tenemos cuatro fiestas y estamos muy agradecidos". A su vez, comentó: "Con lo recaudado hemos comprado muchísimos materiales, hemos hecho una inversión este año arriba de los 100.000 pesos. Queremos ser una comparsa que la ciudad pueda disfrutar, con gran calidad respecto a plumas, brillos, trajes, la cantidad de gente".

"Estamos agradecidos a la familias de los chicos, que nos ayudan también. Es un gran esfuerzo el que estamos haciendo y somos una comparsa comprometida con el trabajo y con un gran crecimiento", sostuvo.

Consultada sobre cómo se debería impulsar el carnaval en Paraná para que sea un atractivo turístico, en base a su experiencia respondió: "En este momento somos dos comparsas las que trabajamos bien. Mi idea sería apostar a que haya cuatro comparsas en Paraná con este nivel, ayudarlas para que se puedan comprar materiales, plumas, hacer diversos talleres y que la ciudad tenga un carnaval popular, haciendo publicidad durante el año, que presenten las pasistas. Entonces se logra llamar al turista, porque Paraná tendría su fiesta de carnaval apoyada por el Estado provincial y municipal".

Hernán Medina, de Brinquedo do Samba, opinó: "En Paraná no hay carencia de cultura de carnaval ni de ganas de participar. Para poder lograr el crecimiento en esta ciudad se necesita más involucramiento por parte del Estado, que destinen determinada cantidad de pesos a cada institución, comparsa o barrio, para comprar plumas y materiales, darles empuje".

"A diferencia de otras comparsas, en Salgueiro y Brinquedo hacemos giras, viajamos y tenemos otros ingresos, por eso hemos crecido. Tenemos en la cabeza otro tipo de espectáculo a nivel turístico", dijo a modo de conclusión.