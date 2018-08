En Paraná demostraron que hay una nueva manera de producir, comer y curarse

La exposición, que unas horas más tarde iban a dar en el sótano de la escuela Normal tenía dos ejes: Prácticas y Resistencia.

A Irmina, Resistencia, la remontó a los "primeros años cuando nos trataban de locos por recoger lo que en otros campos prendían fuego, para nosotros era materia orgánica que compostábamos en nuestro campo".

Remo dijo que la palabra Resistencia lo sorprende porque "ya no me gusta ir a la resistencia sino que me gusta ir a los lugares de demostrar la realidad de lo que se hace, que es un fenómeno nacional e internacional, de mucha envergadura y de distintas áreas: construcciones naturales, la producción de alimentos y agrícola".