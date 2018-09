En numerosos centros de salud faltan vacunas para prevenir la meningitis

La vacuna contra la meningitis forma parte del Calendario Nacional –que es obligatorio y gratuito– y debe aplicarse en el primer año de vida a los tres y cinco meses. A los 15 meses se suministra un refuerzo y a los 11 años los niños deben recibir otra dosis, que en la actualidad está suspendida por tiempo indeterminado por falta de disponibilidad.

En este marco, el gobierno nacional señaló que existen "dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación", y determinó priorizar la inmunización en los bebés que deben recibir las dos primeras dosis. No obstante, ayer en Paraná numerosos centros de salud admitieron que no cuentan con stock y no pueden vacunar tampoco al grupo de los lactantes, que constituye una población vulnerable y de mayor riesgo ante su contagio, que generalmente se produce a través de la vía respiratoria.

Entre los tipos de meningitis, la más común es la viral, que provoca una inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge. La meningitis bacteriana es menos común, pero puede resultar mortal. Suele comenzar con la aparición de bacterias, entre ellas el meningococo, que causan infecciones parecidas a la gripe y suele generar lesiones cerebrales. "Prevenirlas con vacunas es fundamental, porque son enfermedades muy invasivas que pueden dejar secuelas importantes, fundamentalmente a nivel neurológico", señaló a UNO el médico pediatra Gerardo Ronconi, quien presta servicios en el centro de salud Santa Lucía de la capital entrerriana.

Respecto a la dosis que se debe aplicar a los 11 años, aclaró: "La vacuna que se aplica para evitar el contagio del germen meningococo es la Menveo. Si bien alguien puede adquirir la meningitis a cualquier edad, la población más vulnerable es la primera infancia. En general es difícil que el adolescente la padezca, pero hay que saber que a los 11 años pueden ser portadores. La importancia de vacunar a esa edad es erradicar la portación para que no se produzcan contagios a los más pequeños".

Según comentó el especialista, hace al menos 10 días que no tienen dosis y desde Salud Provincial no se está realizando la entrega de la vacuna contra el meningococo. "No sabemos cuándo llegarán. Ya estuvieron en falta, llegó una partida y al haber un poco de atraso se agotaron rápido", explicó.

También mencionó que tienen faltante de la vacuna Prevener 13: "Es la que te protege contra el neumococo. No tenemos en stock y se nos está complicando. Hay que colocarla a los dos, cuatro y 12 meses", dijo, y agregó: "Quizás en algún centro de salud con una población más pequeña puede quedar alguna dosis de estas vacunas, pero en general falta en la mayoría".

En el centro de salud Belgrano, indicaron que les quedan tres dosis solamente de la vacuna contra la meningitis. "Esa vacuna específica estuvo en falta cerca de un mes y tenemos desde hace unas tres semanas, pero pocas cantidades", comentó Gisela, enfermera del lugar, quien aclaró: "Son para los menores de un año. Hasta ahora no tenemos una nueva disposición y seguimos con la vacunación suspendida para los chicos de 11 años. Se supone que cuando haya más stock esto se va a restablecer".

En el centro de salud Pagani, uno de los enfermeros, que prefirió no revelar su nombre, aseguró: "No hay vacunas contra la meningitis en todo el país. En nuestro caso, estamos llamando todos los días al área de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia para ver cuándo llegan, y nos han respondido que las dosis están en la Aduana en Buenos Aires y no saben cuándo las liberan".

A su vez, refirió que la falta se registra desde la semana pasada: "Aplicamos las últimas dosis. Las familias vienen con sus hijos para vacunarlos y no podemos. Está dentro del Calendario y previene una enfermedad que puede ser mortal si no se detecta a tiempo".

"Hemos tenido situaciones similares con otras vacunas. Ahora está en falta también la de la neumonía, que es la Prevenar 13 para los chicos y para adultos mayores. No sabemos cuándo llegan, a pesar de que se pregunta a diario al Ministerio de Salud", sostuvo.

Tampoco había ayer dosis de Menveo en el centro de salud Selig Goldin: "No hay vacunas en toda la provincia. En el depósito, no hay stock. Fuimos a buscar al principio de la semana y trajimos todas menos la de la meningitis. No pudimos ni siquiera conseguir para tres y cinco meses. Ya había estado en falta y cuando mandaron las dosis eran tan poquitas que se terminaron en una semana", aseveró una de las enfermeras, y confió: "Tampoco hay Prevenar 13 para el neumococo. Esa está en falta hace dos semanas". Al igual que sus pares, expresó que no saben tampoco cuándo habrá stock.

En el centro de salud Arturo Oñativia también afirmaron que hace más dos semanas que está sin existencia la vacuna Menveo. "Tres semanas antes recibimos, pero muy pocas dosis y en exclusivo para aplicar las dosis de los tres y cinco meses, que son la prioridad. No sabemos si hay en otros centros", comentó una de las enfermeras.

Asimismo, resaltó: "La doctora Albana Gavini, quien está a cargo de Inmunizaciones, nos dejó en claro que hay una cantidad importante de dosis en la Aduana, a la espera de que se liberen para poder vacunar a los atrasados que van quedando por falta de stock, a los que vienen porque tienen los meses que indica el calendario, a los de 11 años y demás. Nos dijeron que no nos alarmemos y esperemos, pero entre mensajes y llamados, se atrasa el calendario de los nenitos y necesitan al menos la de 3 y 5 meses para estar cubiertos. Somos un Centro regional de referencia y llega mucha gente a vacunarse acá. Estamos llamando todos los días a Salud para ver si se pueden buscar más".

De los lugares consultados, solo en el hospital materno infantil San Roque ayer había dosis disponibles, aunque desde el área de Vacunación no especificaron la cantidad y subrayaron que son "para menores de un año".

Si bien UNO intentó reiteradamente comunicarse con autoridades de Epidemiología del Ministerio de Salud para conocer la situación y sobre todo saber cuándo llegarán a Entre Ríos las vacunas, el resultado fue infructuoso.